Скачать
Вторник, 16.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
"Тарифы в ОРДЛО растут, у России остались деньги только на военных". Сергей Гармаш - о последних событиях на Донбассе
"Тарифы в ОРДЛО растут, у России остались деньги только на военных". Сергей Гармаш - о последних событиях на Донбассе
СБУ взялась за Шария: в чем его подозревают
СБУ взялась за Шария: в чем его подозревают
Житель Кривого Рога угрожал взорвать квартиру родителей Зеленкого: подробности
Житель Кривого Рога угрожал взорвать квартиру родителей Зеленкого: подробности
Bitcoin пробил очередной исторический рекорд: сколько стоит криптовалюта 16 февраля
Bitcoin пробил очередной исторический рекорд: сколько стоит криптовалюта 16 февраля

Сегодня более 2/3 украинцев можно называть "агентами Медведчука", потому что они в оппозиции к Зеленскому, - Чаплыга

Сегодня более 2/3 украинцев можно называть "агентами Медведчука", потому что они в оппозиции к Зеленскому, - Чаплыга
Обновлено 15:55 Сегодня Телеграф

Власть во главе с Зеленским сама показывает, что единственной оппозицией считает Виктора Медведчука и "Оппозиционную платформу - За жизнь". Причем сегодня более 2/3 украинцев выступают союзниками Медведчука, потому что они против политики Зеленского. Об этом пишет в Facebook политический активист Михаил Чаплыга.

"Кто же поселил Путина в каждом подъезде? Утром читаю прекрасный пост моего коллеги о том, что глупо было называть всех, кто против Порошенковского "армовира" - агентами Кремля... Глупо было всех критиков компрадорского курса называть "ватниками"... Глупо было всех несогласных называть ФСБшниками... Глупо было всех, кто не отказался от своего прошлого, называть "пятой колонной"..." - утверждает активист.

"Глупо было нарекать идеологами "русского мира" всех, кто говорил здравые вещи", - добавляет автор.

По словам Чаплыги, Зеленский и Порошенко - это "близнецы-братья", потому что проводят одинаковую политику.

"И что имеем? Наши "записные патриоты" Зеленского-Порошенко собственноручно поселили Путина в каждом подъезде, поставили его подпись под каждой платежкой, авторизовали Путиным разрушение Медицины и Образования... Превратили 2/3 страны в "агентов кремля"... совокупно всех, кто критиковал власть и эту, и предыдущую... они и так близнецы-братья", - отмечает активист.

Чаплыга поясняет, что власть во главе с Зеленский воспринимает в качестве единственного реального оппозиционера только Медведчука, в то время, как Порошенко и Тимошенко наперегонки предлагают создать коалицию с фракцией “Слуга народа” в Верховной Раде.

"Это вы, декларируя борьбу со своим оппонентом, сделали Медведчука единственным реальным оппозиционером! Вы! Все так громко называли себя "оппозицией" и критиковали Зе, а как дошло до дележа страны - наперегонки помчались в коалиции... Кроме Медведчука и ОПЗЖ. Ну... так кто теперь единственная (по всем формальным признакам) оппозиция? Медведчук и ОПЗЖ. А после закрытия каналов еще и репрессируемая за политические взгляды оппозиция. Не?" - констатирует активист.

Чаплыга подчеркивает, что "продажа Родины" в исполнении Зеленского превратила большинство украинцев в союзников Медведчука.

"Это вы, славя продажу Родины англосаксам, сделали всех, кто против - агентами Кремля и вольными или невольными союзниками Медведчука и ОПЗЖ. Что, люди слепые? Не видят, что компрадоры местные и англосаксы разрушают страну и грабят как в последний день? Молчать? Нет! А если не молчишь - автоматом становишься сторонником Медведчука и ОПЗЖ. Остальные же слились в едином экстазе торговли Родиной", - возмущается активист.

"Ну... Так кто рука Кремля? Истинно говорю вам: и нарекут себя фашисты анти-фашистами..." - прогнозирует он.

Чаплыга приходит к выводу, что на сегодняшний день есть только одна оппозиционная партия.

"По факту на сегодня... уж найдите в себе силы это признать... по всем формальным признакам есть только одна репрессируемая оппозиция - ОПЗЖ с Медведчуком. И это вы, "записные патриоты" и Зеленский сделали это", - отмечает эксперт.

"По факту, теперь Путин живет в каждом подъезде, в каждой платежке и минимум 70% украинцев вашими руками стали его "адептами"... Выходит, что теперь "агент кремля" или "русского мира" - это здравомыслящий и критично настроенный гражданин, противостоящий диктатуре и правлению идиотов. Не? Живите теперь с этим", - заключает политический активист Михаил Чаплыга.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Василий Неплохой
Автор: Василий Неплохой
Просмотры: 174

Все по теме:

Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Первые потери при Байдене: в Ираке нанесли смертельный ракетный удар по базе США (видео)
02 Громкая история, которая может плохо закончиться для Зеленского
03 Молодой мужчина пожаловался на изжогу, а через считанные минуты умер в припадке от сердечного приступа: детали трагедии
04 Навальный насмешил суд анекдотом про презерватив: "Лучший стендап комик в России" (видео)
05 Азовское море замерзло из-за аномальной зимы (фото и видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Во Львове наказали преподавателя, использовавшего японскую порно-методику в тестах
Во Львове наказали преподавателя, использовавшего японскую порно-методику в тестах
Студент-психолог зарезал одногруппника и оставил прощальное письмо: все детали и фото
Студент-психолог зарезал одногруппника и оставил прощальное письмо: все детали и фото
Зато можно сыграть на понижение: в сети прокатилась волна шуток в связи с подорожанием Bitcoin
Зато можно сыграть на понижение: в сети прокатилась волна шуток в связи с подорожанием Bitcoin
Джонни Депп вызвал Илона Маска в суд: подробности
Джонни Депп вызвал Илона Маска в суд: подробности
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь