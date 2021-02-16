Когда власть творит беззаконие – это ОПГ или цыганский табор, но не государство, – эксперт об атаке Зеленского на Медведчука

Так политический обозреватель Николай Васильковский отреагировал в Facebook на заявление Международной федерации журналистов и Европейской федерации журналистов, которые осудили указ Владимира Зеленского о запрете на работу телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и назвали его "политически мотивированным".

"Как известно, указ Зеленского вводит в действие решение СНБО о санкциях в отношении народного депутата Тараса Козака и ряда юридических компаний – хотя закон "О санкциях" распространяется только на иностранных граждан и зарубежные юридические лица", – подчеркнул публицист.

В тот же момент, как заявляет Васильковский, провластные политики и эксперты, которые пытаются оправдать незаконный указ словами, будто власть "проявила силу и решительность", самолично разоблачают действия власти во главе с Зеленским.

Журналист напомнил, что закон, согласно теории государства и права, является обязательным фундаментом любой государственной структуры, поэтому государство имеет право проявлять силу только на законных основаниях.

"Давайте откроем любой учебник по теории государства и права и прочитаем определение государства. Например, такой корифей как В. С. Нерсесянц в знаменитой "Общей теории государства и права" дает такое определение государства. "Государство – это правовая организация публичной власти свободных индивидов". Как гласит известная латинская поговорка, которой более двух тысяч лет: "Правосудие – основа государства" – Justitia regnorum fundamentum", – подчеркнул аналитик.

Васильковский пришел к выводу, что Зеленский с соратниками не только продемонстрировали, что для них главный политический оппонент – это Медведчук, но и подорвали свою собственную легитимность.

"И если Зеленский и компания пытаются заставить замолчать телеканалы, которые транслируют позицию "Оппозиционной платформы" Медведчука, они не только демонстрируют, что Медведчук для них главный политический соперник, но и подрывают легитимность государственной власти. Своей собственной власти", – заключил в итоге политический обозреватель.

Журналист констатировал, что на самом деле проплаченные эксперты разоблачают, что власть во главе с Зеленским "пошла по беспределу".

"Потому что право – это обязательный признак государства. Если власть действует не по закону, тогда это все что угодно – ОПГ, цыганский табор или цирк – но не государство. В лучшем случае латиноамериканская или африканская диктатура. Хотя даже диктаторы пытались придать своим действиям видимость законности – и такие диктатуры были самыми устойчивыми. В отличие от беспредельщиков, заканчивавших быстро и плохо", – предостерег Васильковский.

"Поэтому, когда проплаченные эксперты хвалят Зеленского за то, что он "проявил силу", они на самом деле делают ему "медвежью услугу". Потому что подчеркивают, что власть пошла по беспределу, так как совершает беззаконие", – отметил журналист.

"Ну и в завершение получаем печальный вывод, что Зеленского и ОП сегодня поддерживают только за деньги. Все блоги и посты написаны под копирку, все "хромают" с точки зрения смысла, потому что пишут про "силу" и стараются не упоминать, что запрет телеканалов – это беззаконие. А государство базируется и должно базироваться на законе. Интересный сеанс саморазоблачения в исполнении "зеленых" экспертов и депутатов, не правда ли?" – резюмировал политический обозреватель Николай Васильковский.