Зеленский засветился в компании фигуранта уголовного дела о "вышках Бойко"

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с бывшим заместителем главы правления НАК "Нафтогаз України" Александром Кацубой (2012-2014гг), который являлся фигурантом в деле о закупке по завышенной цене вышек для добычи нефти и газа на Черноморском шельфе, так называемых "вышках Бойко", но пошел в 2017 году на сделку со следствием и был отпущен из СИЗО.

О факте встречи написал в пятницу, 19 февраля, сам Кацуба на своей странице в соцсети Facebook.

Он также написал, что после встречи с Зеленским у него "появилось огромное желание вернуться домой на родину и открыть ещё пару новых ИТ проектов именно в Украине".

Александр Кацуба с сентября 2010 года работал замглавы правления дочки " Нафтогаз України " - ГАО "Чорноморнафтогаз" (Симферополь), с ноября 2012 года по июль 2014 года занимал пост заместителя председателя правления НАК "Нафтогаз України".

В середине ноября 2016 года Генпрокуратура Украины завершила досудебное расследование и установила факт хищения братьями Александром и Сергеем Кацубами более 450 млн грн средств НАК "Нафтогаз Украины" в 2012-2013 гг. Для завладения средствами использовались схемы фиктивных закупок нефтепродуктов.

Александр Кацуба был задержан 17 июня 2016 года по подозрению в совершении уголовного преступления по ст.255 (создание преступной организации) и ст.191 (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Он находился в СИЗО под арестом.

В марте 2017 года тогдашний генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что Александр Кацуба в рамках сделки со следствием дал показания о своем членстве в организованной преступной группировке и вышестоящих членах мафии.

10 марта 2017 года Шевченковский райсуд Киева освободил Александра Кацубу и снял арест с его имущества.

"Суд утвердил соглашение о признании вины между бывшим заместителем председателя правления "Нафтогаза України" Александром Кацубой и заместителем генерального прокурора Столярчуком, осуществляющим полномочия прокурора по данному уголовному производству", - сообщало тогда издание "Наші гроші".