Скачать
Пятница, 19.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
На Ровенщине врач скорой 2 км тащил на себе пациента через сугробы: история необычного спасения
На Ровенщине врач скорой 2 км тащил на себе пациента через сугробы: история необычного спасения
"Выпей 40 таблеток и увидишь, что будет": в Украине дети снова ставят на себе опасные эксперименты
"Выпей 40 таблеток и увидишь, что будет": в Украине дети снова ставят на себе опасные эксперименты
Илон Маск вернул себе статус самого богатого человека в мире
Илон Маск вернул себе статус самого богатого человека в мире
Одной маски теперь недостаточно: в Чехии усиливают меры карантинной безопасности
Одной маски теперь недостаточно: в Чехии усиливают меры карантинной безопасности

Зеленский засветился в компании фигуранта уголовного дела о "вышках Бойко"

Зеленский засветился в компании фигуранта уголовного дела о "вышках Бойко"
Обновлено 16:50 Сегодня Телеграф Facebook-страница Александра Кацубы

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с бывшим заместителем главы правления НАК "Нафтогаз України" Александром Кацубой (2012-2014гг), который являлся фигурантом в деле о закупке по завышенной цене вышек для добычи нефти и газа на Черноморском шельфе, так называемых "вышках Бойко", но пошел в 2017 году на сделку со следствием и был отпущен из СИЗО.

О факте встречи написал в пятницу, 19 февраля, сам Кацуба на своей странице в соцсети Facebook.

Кацуба_Зеленский

Он также написал, что после встречи с Зеленским у него "появилось огромное желание вернуться домой на родину и открыть ещё пару новых ИТ проектов именно в Украине".

Александр Кацуба с сентября 2010 года работал замглавы правления дочки " Нафтогаз України " - ГАО "Чорноморнафтогаз" (Симферополь), с ноября 2012 года по июль 2014 года занимал пост заместителя председателя правления НАК "Нафтогаз України".

В середине ноября 2016 года Генпрокуратура Украины завершила досудебное расследование и установила факт хищения братьями Александром и Сергеем Кацубами более 450 млн грн средств НАК "Нафтогаз Украины" в 2012-2013 гг. Для завладения средствами использовались схемы фиктивных закупок нефтепродуктов.

Александр Кацуба был задержан 17 июня 2016 года по подозрению в совершении уголовного преступления по ст.255 (создание преступной организации) и ст.191 (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Он находился в СИЗО под арестом.

В марте 2017 года тогдашний генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что Александр Кацуба в рамках сделки со следствием дал показания о своем членстве в организованной преступной группировке и вышестоящих членах мафии.

10 марта 2017 года Шевченковский райсуд Киева освободил Александра Кацубу и снял арест с его имущества.

"Суд утвердил соглашение о признании вины между бывшим заместителем председателя правления "Нафтогаза України" Александром Кацубой и заместителем генерального прокурора Столярчуком, осуществляющим полномочия прокурора по данному уголовному производству", - сообщало тогда издание "Наші гроші".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
Просмотры: 336

Все по теме:

Владимир Зеленский, Вышки Бойко, Александр Кацуба, "Нафтогаз України".
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Девушка лишилась руководящей должности в больнице из-за своей внешности: фото красотки
02 На курорте в Египте трагически погибла украинка: что известно
03 "Оскар" за лучшую мужскую роль: реакция Ганапольского на покупку Порошенко "Прямого" поразила сеть
04 По Крымскому мосту впервые в истории перекрыто движение: причина на видео
05 Застрелил пьяным 9-летнего ребенка из-за шума ремонта: суд РФ принял решение в громком деле
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Население Украины сокращается: за год умерло более 600 тысяч человек (Инфографика)
Население Украины сокращается: за год умерло более 600 тысяч человек (Инфографика)
Как выглядит дом Виктора Януковича в Ростове: появились свежие фото
Как выглядит дом Виктора Януковича в Ростове: появились свежие фото
Зеленский придумал, как обойти бойкот нардепов по поводу Витренко: журналисты нашли интересный документ
Зеленский придумал, как обойти бойкот нардепов по поводу Витренко: журналисты нашли интересный документ
Королева Елизавета II опечалена решением принца Гарри и Меган Маркл не возвращаться к своим королевским обязанностям
Королева Елизавета II опечалена решением принца Гарри и Меган Маркл не возвращаться к своим королевским обязанностям
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь