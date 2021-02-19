"Введение санкций против Виктора Медведчука и Оксаны Марченко – репрессии, нарушение Конституции и уничтожение украинской демократии", - заявление ОПЗЖ

Решение СНБО о введении персональных санкций против лидера партии ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко, Тараса Козака и Натальи Лавренюк еще на шаг приблизила Украину к диктатуре. Такое заявление опубликовано на сайте партии ОПЗЖ.

"Режим Владимира Зеленского — политический банкрот, лишившийся доверия и поддержки граждан. Не выполнив ни одного из своих предвыборных обещаний, запутавшийся в коррупции и интригах своего окружения, Владимир Зеленский начал уничтожать украинскую демократию, - говорится в заявлении. - Массовые нарушения конституционных прав украинских граждан, превращение государственных органов в машину для репрессий, внесудебные закрытия каналов, преследования политических оппонентов стали последними аргументами этого слабого и мстительного режима".

ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ оценивает решение СНБО по введению персональных санкций против Виктора Медведчука, Тараса Козака и членов их семей как спланированный акт политических репрессий.

"Это желание диктаторского режима Зеленского свести счеты с лидерами оппозиции и нанести удар по самой рейтинговой политической силе страны. Никаких законных оснований для этой внесудебной расправы не существует", - убеждены в партии.

В ОПЗЖ добавили, что всеми законными методами партия будет защищать украинскую демократию, Конституцию и бороться за права своих однопартийцев.

"Мы инициировали начало процедуры импичмента Владимира Зеленского, и мы будем делать все, чтобы она была доведена до конца. Сегодня это уже не вопрос персональных политических амбиций и партийных рейтингов. Это вопрос жизни и смерти украинской демократии", - сказано в заявлении.