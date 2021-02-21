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Журавский о санкциях против Медведчука: Зеленский замахнулся на основы конституционного порядка в стране

Журавский о санкциях против Медведчука: Зеленский замахнулся на основы конституционного порядка в стране
11:31 Сегодня Телеграф

Наложение санкций на украинских граждан является незаконным, а данное решение президента Владимира Зеленского - политическим. Об этом заявил доктор юридических наук, академик Виталий Журавский.

По его словам, внедрение санкций против нардепа от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко являются политической расправой.

"Цель этой всей комбинации - расколоть самую большую оппозиционную партию, которая сегодня №1 в Украине за рейтингами, поссорить между собой различных лидеров, унизить рейтинг Виктора Медведчука", - заявил Журавский.

Академик поддержал инициативу партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" о начале процедуры импичмента Зеленского.

"Этот наезд начался после того, как ОПЗЖ начала абсолютно правильный процесс импичмента президента, поскольку сам президент замахнулся на основы конституционного порядка в Украине", - акцентировал он.

Напомним, 19 февраля решением Совета национальной безопасности и обороны были применены санкции к 19 юридических и восьми физических лиц, а также пяти самолетов, на которых осуществлялись перелеты по маршруту Киев - Москва. Санкции также применены к компаниям, которые обслуживают эти самолеты. Все введенные на три года.

Среди лиц, которые попали под санкции, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении персональных санкций против депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. В частности, речь идет и об аннулировании лицензий на вещание принадлежащих ему телеканалов" 112 Украина", NewsOne, ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции в течение пяти лет.

Телеканалы, в свою очередь, расценивают введение санкций как политическую расправу над неугодными СМИ.

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Василий Неплохой
Автор: Василий Неплохой
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