Скачать
Четверг, 25.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Украинский суд требует заблокировать более 400 сайтов: в списке РБК, ЖЖ и часть GitHub
Украинский суд требует заблокировать более 400 сайтов: в списке РБК, ЖЖ и часть GitHub
Шария объявили в розыск
Шария объявили в розыск
Член набсовета "Нафтогаза" наделала шуму в сети, обнародовав свою зарплату
Член набсовета "Нафтогаза" наделала шуму в сети, обнародовав свою зарплату
Евро-2020 может пройти в одной стране: озвучен вероятный сценарий
Евро-2020 может пройти в одной стране: озвучен вероятный сценарий

Медведчук: ОПЗЖ будет бороться более жестко и целенаправленно

Медведчук: ОПЗЖ будет бороться более жестко и целенаправленно
18:09 Сегодня Телеграф

Несмотря на санкции, введенные в отношении председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народного депутата Украины Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко, политик обещает и дальше отстаивать интересы украинского народа. Об этом Медведчук заявил в интервью телеканалу «Россия-1».

«Запретить меня можно только физически. Все остальные способы, которые использует сегодня власть, Зеленский и его окружение, непригодны. Мы будем бороться… Более жестко, более целенаправленно. У нас есть своя идеология, свои принципы, и мы их будем отстаивать», – заверил народный депутат.

Виктор Медведчук указал на то, что Президент Украины Владимир Зеленский и пропрезидентская партия «Слуга народа» катастрофически теряют популярность среди украинцев.

«Людей, интересы которых мы отстаиваем, сегодня десятки миллионов в Украине. И с каждым месяцем, с каждым годом все хорошо понимают, что тот, кто пришел при поддержке и доверии 73% избирателей, сегодня потерял фактически три четвертых от этого уровня доверия», – отметил политик.

Причем, добавил он, более 50% из 73% украинцев, которые на президентских выборах отдали свои голоса за Зеленского, проголосовали за него именно на Юго-Востоке Украины.

«Сегодня они им разочарованы. Зеленский потерял авторитет ‒ и свой, и своей партии. Эта агония со стороны Зеленского и его команды – результат действий, направленных на установление диктатуры и узурпацию власти. Будем дальше бороться», – добавил Виктор Медведчук.

Ранее председатель Политсовета ОПЗЖ заявил, что если бы у действующей власти хоть что-то было на него, если бы он участвовал в преступных схемах, в которых многие из власти участвуют, если бы он наживался на вооруженном конфликте, ограблении народа или хотя бы неправильно перешел улицу, то власть сделала бы это достоянием общественности и под бой барабанов и вой национал-радикалов привлекла бы его к ответственности.

«Но они не могут предъявить мне законных и обоснованных претензий, потому что я всегда был и остаюсь законопослушным гражданином. Вся кампания, развернутая против меня, моей семьи и моих соратников по партии, говорит только об одном ‒ я не с ними, я не такой, как они, они меня не понимают и именно поэтому чувствуют во мне опасность. И правильно чувствуют, потому что моя политическая деятельность посвящена становлению новой Украины, Украины будущего, Украины, свободной от внешнего управления и не терзаемой грабителями и жуликами во власти», – отметил Медведчук.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Василий Неплохой
Автор: Василий Неплохой
Просмотры: 138

Все по теме:

Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Европейские компании массово бросают Путина с его газопроводом
02 В сеть попала запись разговора Суркова и Медведчука о поставках электроэнергии в Крым и обмене пленными на Донбассе
03 Плюс 2 тыс. подписчиков и собственный мастер-класс: как живет после скандала со свекром блогер из Ужгорода Виктория Нимец
04 С-400 невозможно было остановить: путинские военные устроили ДТП в Москве (видео)
05 Что известно об Аделине Шелдон, которая погибла в Москве при странных обстоятельствах
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В НАТО готовы помочь Украине в борьбе с Россией сразу по нескольким фронтам: детали
В НАТО готовы помочь Украине в борьбе с Россией сразу по нескольким фронтам: детали
Никогда не вернется: в России отличились новым наглым заявлением по Крыму
Никогда не вернется: в России отличились новым наглым заявлением по Крыму
Снял видео из окна и прыгнул: Киев взволновало новое трагическое ЧП с ребенком
Снял видео из окна и прыгнул: Киев взволновало новое трагическое ЧП с ребенком
Названо условие, как Украина может стать ближе к членству в НАТО
Названо условие, как Украина может стать ближе к членству в НАТО
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь