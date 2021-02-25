Медведчук: ОПЗЖ будет бороться более жестко и целенаправленно

Несмотря на санкции, введенные в отношении председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народного депутата Украины Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко, политик обещает и дальше отстаивать интересы украинского народа. Об этом Медведчук заявил в интервью телеканалу «Россия-1».

«Запретить меня можно только физически. Все остальные способы, которые использует сегодня власть, Зеленский и его окружение, непригодны. Мы будем бороться… Более жестко, более целенаправленно. У нас есть своя идеология, свои принципы, и мы их будем отстаивать», – заверил народный депутат.

Виктор Медведчук указал на то, что Президент Украины Владимир Зеленский и пропрезидентская партия «Слуга народа» катастрофически теряют популярность среди украинцев.

«Людей, интересы которых мы отстаиваем, сегодня десятки миллионов в Украине. И с каждым месяцем, с каждым годом все хорошо понимают, что тот, кто пришел при поддержке и доверии 73% избирателей, сегодня потерял фактически три четвертых от этого уровня доверия», – отметил политик.

Причем, добавил он, более 50% из 73% украинцев, которые на президентских выборах отдали свои голоса за Зеленского, проголосовали за него именно на Юго-Востоке Украины.

«Сегодня они им разочарованы. Зеленский потерял авторитет ‒ и свой, и своей партии. Эта агония со стороны Зеленского и его команды – результат действий, направленных на установление диктатуры и узурпацию власти. Будем дальше бороться», – добавил Виктор Медведчук.

Ранее председатель Политсовета ОПЗЖ заявил, что если бы у действующей власти хоть что-то было на него, если бы он участвовал в преступных схемах, в которых многие из власти участвуют, если бы он наживался на вооруженном конфликте, ограблении народа или хотя бы неправильно перешел улицу, то власть сделала бы это достоянием общественности и под бой барабанов и вой национал-радикалов привлекла бы его к ответственности.

«Но они не могут предъявить мне законных и обоснованных претензий, потому что я всегда был и остаюсь законопослушным гражданином. Вся кампания, развернутая против меня, моей семьи и моих соратников по партии, говорит только об одном ‒ я не с ними, я не такой, как они, они меня не понимают и именно поэтому чувствуют во мне опасность. И правильно чувствуют, потому что моя политическая деятельность посвящена становлению новой Украины, Украины будущего, Украины, свободной от внешнего управления и не терзаемой грабителями и жуликами во власти», – отметил Медведчук.