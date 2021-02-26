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Виктор Медведчук: Отказ Украины от вакцины «Спутник V» продемонстрировал преступную ограниченность власти

Виктор Медведчук: Отказ Украины от вакцины «Спутник V» продемонстрировал преступную ограниченность власти
17:24 Сегодня Телеграф

Отказавшись от покупки российской вакцины «Спутник V» и, более того, от уникальной возможности наладить ее производство в Украине, власть продемонстрировала преступную ограниченность, наплевав на интересы граждан, ежедневно подвергающихся смертельной опасности, и лишив свой народ эффективной защиты от коронавирусной инфекции в условиях пандемии. Такое мнение в эфире телеканала «Россия-24» высказал народный депутат, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.

«Я провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным в октябре. Он пообещал оказать помощь и предоставить вакцину "Спутник V" Украине. Но власть промолчала. Тогда я договорился с российским руководством о производстве этой вакцины в Украине, на харьковском предприятии, ‒ напомнил политик. ‒ И отказываться сегодня не просто от вакцины, а от ее производства – это ограниченность власти. Причем, я бы сказал, преступная ограниченность, направленная против интересов людей».

Медведчук отметил, что вакцина «Спутник V» ‒ одна из самых популярных сегодня в мире. Она находится в числе лидеров по эффективности наряду с такими вакцинами, как, например, Pfizer. Вакцина «Спутник V» уже зарегистрирована в 30 странах и многие государства налаживают ее производство. А Украина, руководствуясь исключительно политическими мотивами, отказалась обеспечить своих граждан эффективным инструментом защиты от коронавируса. При этом с огромными потугами и только сейчас власть сумела завезла в страну индийскую вакцину.

«Делаются попытки завезти хоть что-то в Украину. Завезли в ограниченном количестве ‒ 400 тыс. доз вакцины. Это лишь на 200 тыс. населения. Причем индийский вариант вакцины AstraZeneca. Что опять-таки свидетельствует об утопичности и ограниченности власти, ‒ сказал Виктор Медведчук. – Украине предлагали одну из лучших вакцин в мире ‒ "Спутник V", которую используют сегодня уже европейские страны и авторитет которой в борьбе с коронавирусом общепризнан. Но Украина отказалась только из-за политических мотивов».

По мнению народного депутата, таким образом власть Украины поставила политику выше интересов рядовых граждан, подвергнув опасности здоровье и жизнь украинцев.

«Тут излишни какие-либо комментарии. Власть не думает о людях и демонстрирует свою ограниченность в этом вопросе», ‒ заявил Виктор Медведчук.

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Наталья Граковская
Автор: Наталья Граковская Заместитель главного редактора
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