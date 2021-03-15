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"Демченко должен быть привлечен к уголовной ответственности за измену Родине", - блогер

"Демченко должен быть привлечен к уголовной ответственности за измену Родине", - блогер
Обновлено 12:05 Сегодня Телеграф

Первый замсекретаря СНБО Руслан Демченко должен быть привлечен к уголовной ответственности.

Об этом написал политолог, блогер Кирилл Киквидзе в своем блоге на сайте "Корреспондент".

По его словам, такой вывод можно сделать исходя из заявлений секретаря СНБО Алексея Данилова на брифинге после заседания СНБО 11 марта.

"На этом заседании было принято решение о расследовании обстоятельств голосования в парламенте так называемых «Харьковских соглашений» и поиске там признаков госизмены. При этом «изменниками» были названы депутаты, которые проголосовали за. А главный идеолог тех самых Харьковских соглашений назван Даниловым не был, - пишет эксперт. - А им является Руслан Демченко. С 26 февраля 2010 года по 5 марта 2014-го он был заместителем и первым заместителем министра иностранных дел. И именно Демченко как заместитель министра готовил и согласовывал текст Харьковских соглашений".

Киквидзе напомнил, что Харьковские соглашения были подписаны в апреле 2010 года. Они подразумевали продление пребывания Черноморского флота РФ в Украине до 2042 года. В обмен на это Украина получила скидку на газ. В 2014 году президент России Владимир Путин подписал закон о прекращении их действия после аннексии Крыма. А в Украине они являются действительными до сих пор!

"СМИ уже обратились в СНБО, за разъяснением относительно позиции ведомства по Демченко. Мол, он госизменник, потому что готовил Харьковские соглашения, или госгерой, потому что готовил постановление о госизмене за их поддержку. Но, ведомство хранит молчание. И правильно. Ведь, если Данилов и компания продолжат в том же духе, то объявят госизменой и подписание Минских соглашений. Тот же Демченко имел к ним непосредственное отношение. Именно он был в Минске в ночь с 11 на 12 февраля 2015 года вместе с Порошенко. Демченко – яркий пример того, кого привели во власть зеленые: беспринципный приспособленец. Вчера он готовил документ, а сегодня готов отправить в тюрьму всех, кто за него проголосовал. Типичный зе-чиновник", - резюмировал политолог.

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Василий Неплохой
Автор: Василий Неплохой
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СНБО, Руслан Демченко.
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