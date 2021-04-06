Скачать
Вторник, 06.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
ВСУ объявили сборы подразделений теробороны на фоне новых угроз со стороны России: что об этом известно
ВСУ объявили сборы подразделений теробороны на фоне новых угроз со стороны России: что об этом известно
В МОЗ выступили за закрытие авиасообщения и комендантский час в Украине (видео)
В МОЗ выступили за закрытие авиасообщения и комендантский час в Украине (видео)
Зеленский поговорил с генсеком НАТО: детали телефонного разговора
Зеленский поговорил с генсеком НАТО: детали телефонного разговора
На блокпосту на Донбассе случилась трагедия с молодым полицейским
На блокпосту на Донбассе случилась трагедия с молодым полицейским

Панич: После репрессий против Медведчука и закрытия телеканалов, украинские СМИ боятся навлечь на себя "гнев власти"

Панич: После репрессий против Медведчука и закрытия телеканалов, украинские СМИ боятся навлечь на себя "гнев власти"
15:54 Сегодня Телеграф Bill Kerr / Flickr

Новые санкции Владимира Зеленского в отношении "контрабандистов" являются очередным беззаконием, которое творит эта власть под молчаливое согласие общества, юристов и журналистов. 

Об этом написал на своей странице в Facebook доктор философских наук, медиаэксперт Алексей Панич.

"В воскресенье Президент страны на глазах у всех нарушил закон. И не просто закон, а Уголовный кодекс. Но грань страна пересекла на следующий день. Потому главным вопросом было – как общество (политики, СМИ, публичные лица) отреагирует на этот досадный факт", – написал эксперт.

Панич сообщает, что за первые сутки смог найти лишь три публикации, "которые четко расставляют точки над "и"" – это колонка юриста Юрия Радзиевского, статья правозащитника Евгена Захарова, и коллективная публикация на сайте ПиМ.

"Но это три одиноких голоса в пустыне. Ни заметного общественного обсуждения указа Президента и его правовых последствий не произошло. Это обсуждение просто никто не инициировал – ни на одной из имеющихся медиаплощадок", – подчеркнул Панич.

По его мнению, отсутствие реакции на действия Президента в украинском медиасегменте вызвано страхом местных СМИ перед "гневом с властного Олимпа".

"Неужели санкции против телеканалов Медведчука действительно стали уж очень доходчивым уроком для всех остальных СМИ в стране? – задается вопросом Панич. – Или страх навести на себя гнев с властного Олимпа уже перевешивает? А может, вы действительно считаете, что здесь все хорошо и нечего обсуждать?"

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что незаконное введение санкций по отношению к оппозиционным телеканалам и политикам является произволом власти, и все попытки обосновать это решение Законом Украины "О санкциях" несостоятельны.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Василий Неплохой
Автор: Василий Неплохой
Просмотры: 114

Все по теме:

Санкции, Телеканалы, Виктор Медведчук, Контрабандисты, Владимир Зеленский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какая там война с Украиной, нас в**бут в рот: откровения путинского военного попали на видео
02 Задержание украинок за голое фото в Дубае: названы первые имена
03 "Это называется предрассудки": окружение Зеленского раскритиковали за нарушение протокола в Катаре (фото)
04 Генерал США указал на главный признак того, что Россия готова к новому вторжению
05 В Крыму признались в стремительно надвигающейся на полуостров катастрофе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Нас это тревожит&quot;: Лавров обвинил Украину в том, что это она угрожает военными действиями
"Нас это тревожит": Лавров обвинил Украину в том, что это она угрожает военными действиями
&quot;Рекламировал режим Путина&quot;: от СБУ потребовали запретить российскому артисту въезд в Украину
"Рекламировал режим Путина": от СБУ потребовали запретить российскому артисту въезд в Украину
&quot;Я была уверена, что у меня куча времени. Но его нет&quot;: что такое гормон АМГ и стоит ли будущим мамам волноваться из-за него
"Я была уверена, что у меня куча времени. Но его нет": что такое гормон АМГ и стоит ли будущим мамам волноваться из-за него
Венедиктова пообещала довести дела Медведчука до конца: &quot;У нас есть много производств, в которых фигурирует эта фамилия&quot;
Венедиктова пообещала довести дела Медведчука до конца: "У нас есть много производств, в которых фигурирует эта фамилия"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь