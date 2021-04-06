Панич: После репрессий против Медведчука и закрытия телеканалов, украинские СМИ боятся навлечь на себя "гнев власти"

Новые санкции Владимира Зеленского в отношении "контрабандистов" являются очередным беззаконием, которое творит эта власть под молчаливое согласие общества, юристов и журналистов.

Об этом написал на своей странице в Facebook доктор философских наук, медиаэксперт Алексей Панич.

"В воскресенье Президент страны на глазах у всех нарушил закон. И не просто закон, а Уголовный кодекс. Но грань страна пересекла на следующий день. Потому главным вопросом было – как общество (политики, СМИ, публичные лица) отреагирует на этот досадный факт", – написал эксперт.

Панич сообщает, что за первые сутки смог найти лишь три публикации, "которые четко расставляют точки над "и"" – это колонка юриста Юрия Радзиевского, статья правозащитника Евгена Захарова, и коллективная публикация на сайте ПиМ.

"Но это три одиноких голоса в пустыне. Ни заметного общественного обсуждения указа Президента и его правовых последствий не произошло. Это обсуждение просто никто не инициировал – ни на одной из имеющихся медиаплощадок", – подчеркнул Панич.

По его мнению, отсутствие реакции на действия Президента в украинском медиасегменте вызвано страхом местных СМИ перед "гневом с властного Олимпа".

"Неужели санкции против телеканалов Медведчука действительно стали уж очень доходчивым уроком для всех остальных СМИ в стране? – задается вопросом Панич. – Или страх навести на себя гнев с властного Олимпа уже перевешивает? А может, вы действительно считаете, что здесь все хорошо и нечего обсуждать?"

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что незаконное введение санкций по отношению к оппозиционным телеканалам и политикам является произволом власти, и все попытки обосновать это решение Законом Украины "О санкциях" несостоятельны.