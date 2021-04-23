Зеленский разозлил Кремль, введя санкции против Виктора Медведчука, - СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский разозлил Кремль, введя санкции против оппозиционного политика, главы Политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука. Об этом говорится в материале The United Chinese Press.

Автор статьи обращает внимание, что переломный момент наступил в феврале, когда украинский президент ввел санкции против оппозиционного политика.

"Более того, в феврале Украина разозлила Кремль, введя санкции против политика и бизнесмена Виктора Медведчука", - идет речь в публикации.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.

За последние 2 месяца мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 10 тысяч материалов, посвященных травле украинской властью оппозиции и независимых телеканалов.