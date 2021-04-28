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Стало известно, сколько соратники пропагандистки Симонян получают за критику Навального

Стало известно, сколько соратники пропагандистки Симонян получают за критику Навального
Обновлено 18:38 Сегодня Телеграф

Стало известно, сколько получают коллеги кремлевской пропагандистски Маргариты Симоньян, предлагавшей работу сотрудникам, заблокированных в Украине телеканалов ZiK, 112 и NewsOne за то, что они называют российского оппозиционера Алексея Навального  "блатным вертухаем".

Размеры зарплаты российских пропагандистов указаны на сайте Навального.

Леся Рябцева – снималась в "Холостяке" с участием актера Ильи Глинникова, известного по сериалу "Интерны". За три перепоста на Facebook зарабатывает 4,5 миллиона рублей в год (1,5 миллиона гривен).

Станислав Яковлев - судимый за хранение 3 граммов эфедрона (и получивший почему-то условный срок), блогер. Зарплата – 5 миллионов рублей в год (1,85 миллиона гривен).

Максим Кононенко – блогер Паркер. Он получает 540 тысяч рублей (около 200 тысяч гривен) в месяц.

Константин Придыбайло зарабатывает 314 тысяч рублей (около 117 тысяч гривен) в месяц.

Митя Леонтьев – 444 тысячи рублей (около 165 тысяч гривен) в месяц.

Георгий Бабаян – сын ведущего и депутата Мосгордумы Романа Бабаяна. Зарабатывает 200 тысяч рублей (около 74 тысяч гривен) в месяц.

Как сообщал "Телеграф", ранее в сети показали наглядный результат работы российской пропаганды.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 152

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Россия, Маргарита Симоньян, российские пропагандисты, пропагандиты.
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