Джангиров о деле Медведчука: Прокуроры решили коллективно претендовать на премию Дарвина, они уже юридические трупы

Журналист Дмитрий Джангиров прокомментировал ситуацию с подозрением и арестом народного депутата от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука. В частности, в своей колонке он обратил внимание на качество документов, подготовленных прокуратурой.

"Я люблю применять восточный принцип "в капле отражается море". Вот и в данном случае выяснилось, что Генеральная прокуратура в числе прочих, ранее оглашенных подозрений Виктору Медведчуку, выдвинуло еще одно: нарушение законов и правил войны (ст.438 УК). А прекрасный ответ прокурора – "ну, мы так считаем" в ответ на уточнение адвоката Медведчука – о какой именно войне идет речь, если Украина юридически ни с кем в этом состоянии не находится? – должен быть высечен в граните как символ правовых реформ в стране.

Кстати, Виктора Медведчука, лично пришедшего в Генпрокуратуру, всего лишь ознакомили с текстом подозрения, не вручив его в установленном законом порядке. А то, что еще накануне Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила о вручении подозрения, спишем на привычный правовой нигилизм генеральных прокуроров, прочные основы которого заложил еще Юрий Луценко.

Теперь – ближе к сути, хотя в юриспруденции форма зачастую не менее важна, нежели содержание.

"Путаются в показаниях". Это идиоматическое выражение обычно используется для описания состояния свидетелей либо подозреваемых. В ситуации с Виктором Медведчуком его вполне можно применить к обвинителям.

"Имеющий память да вспомнит" как в феврале с.г. ЗЕ подписал указ о запрете вещания телеканалов 112, NewsOne и ZIK в рамках санкций против их владельца Тараса Козака – политического соратника Медведчука – на основании некой "секретной информации".

Прошло три месяца, нет не только никаких доказательств, вообще тема не поднимается. Правда, цель достигнута – каналов нет в эфире, их зрители перетекли в YouTube.

Более того, остается секретом – подтвердилась ли секретная информация?

В марте ЗЕ подписал указ о санкциях против Виктора Медведчука и Оксаны Марченко. Тогда ветеринарный секретарь СНБО Алексей Данылов утверждал, что они, якобы, причастны к поставкам угля из ОРДЛО, а СБУ столь же "якобы" расследует возможную причастность Медведчука и Марченко к финансированию терроризма.

Прошло два месяца. Только не спрашивайте "где доказательства?" у людей, которые сегодня не вспомнят, в чем они обвиняли Медведчука в прошлый раз.

И вот 11 мая глава СБУ Иван Баканов и генпрокурор Ирина Венедиктова на брифинге озвучили новые обвинения против Виктора Медведчука и Тараса Козака сразу по 3 статьям.

Только не спрашивайте "какие ваши доказательства?". Заявление Баканова о том, что Медведчук передавал Козаку(который в тот момент находился в РФ) секретные данные для передачи российской стороне, у любого человека, знакомого с современными коммуникациями, может вызвать лишь ироническую усмешку. Зачем здесь Козак в качестве "почтальона"?

Возвращаясь же к озвученным против Виктора Медведчука многочисленным обвинениям, то СНБО "шьет" ему одно, а СБУ и ГПУ – совершенно иное. Может быть СБУ и ГПУ, которые возглавляют "люди ЗЕ", просто вынуждены быстро-быстро склепать дело, чтобы перекрыть пиаром провальный визит в Киев Госсекретаря США? И не найдя никаких "секретных данных СБУ", прокурорским пришлось придумывать что-то свое?

Конечно же, речь идет исключительно о политической расправе: голоса Юго-Востока, отданные за ЗЕ и "Слуг" на президентских и парламентских выборах постепенно перетекают к партии "Оппозиционная платформа – За Жизнь!". Так что ничего нового ЗЕ-команда не придумала: закрытие "по беспределу" оппозиционных СМИ и политическое преследование политических оппонентов.

При этом сам ЗЕ неспособен ни договориться об обмене пленными, ни организовать вакцинацию. Ему остается лишь мстить политику, который способен и на первое, и на второе.

В принципе, все вышеизложенные доводы хорошо объясняют, почему судья Вячеслав Пидпалый возмутился и отчитал прокуроров, подчеркнув, что у них элементарно нет доказательств против Медведчука, а потому отказал в ходатайстве взять оппозиционного политика под стражу.

Да, и хочу напомнить, что судья Родион Киреев, прославившийся из-за приговора Юлии Тимошенко, смотрит этот процесс по телевизору в Москве. И если прокурорские решили коллективно претендовать на премию Дарвина (присуждается тем, кто оригинальным способом избавил мир от своего существования), могу только сказать Welcome! Вы уже юридические трупы".