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Понедельник, 31.05.2021
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"Быдлота блин": отрицавший коронавирус "слуга народа" набросился на журналистов из-за неправильной парковки

"Быдлота блин": отрицавший коронавирус "слуга народа" набросился на журналистов из-за неправильной парковки
Обновлено 21:26 Сегодня Телеграф фото: скриншот из видео/Facebook

Народный депутат от "Слуги народа" Юрий Камельчук, который ранее называл коронавирус выдуманной болезнью, попал в скандал с неправильной парковкой авто. За рулем сидела супруга нардепа. Защищая ее от претензий журналиста программы "ЗупиниЛося", Камельчук назвал последнего "быдлотой".

Соответствующее видео на своей странице в Facebook опубликовал журналист программы "Схемы: коррупция в деталях" Михаил Ткач.

На кадрах видно, как журналист подходит к машине нардепа, в которой на водительском сидении сидит его супруга и просит отогнать авто в другое место, поскольку припарковавшись именно тут, она нарушает ПДД. Но женщина не реагирует на замечания. Через какое-то время к машине подходит сам Камельчук и всеми силами пытается защитить супругу от требований журналиста, который даже успел повесить на лобовое стекло авто наклейку "ЗупиниЛося". Разговор между мужчинами накаляется до такой степени, что нардеп опускается до оскорблений.

Как сообщал "Телеграф", ранее Камельчук рассмешил заявлением про вред проституции и ведов.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 339

Все по теме:

Видео, Нардепы, Скандалы, Слуга народа, Юрий Камельчук, ЗупиниЛося.
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