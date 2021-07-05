Кузьмин: Преследование Виктора Медведчука – это целенаправленное политическое преследование лидера оппозиции

Преследование председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука – это целенаправленное политическое преследование лидера оппозиции. Об этом заявил народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин в эфире телеканала "Перший Незалежний".

"Во-первых, нужно говорить о том, что уголовное преследование Медведчука - это очевидное для всех, явное, неоспоримое политически мотивированное действо. Это не уголовное судопроизводство, это не попытка установления истины. Это целенаправленное политическое преследование лидера оппозиции. Почему именно Медведчук? Здесь тоже, по-моему, все очевидно. Вот все партии, которые представлены сегодня в парламенте, - они же друг от дружки мало чем отличаются. Чем отличается идеология "слуг народа" от идеологии Порошенко и ЕС? Или Тимошенко, к примеру. Или еще "Голос". Они все одинаковы. Отличить невозможно. Они все предлагают один и тот же путь развития. Одна и та же идеология, одни и те же принципы, одни и те же идеалы: движение в НАТО, в ЕС, насильственная украинизация. В общем, весь набор этих политических признаков вот этих вот, так сказать, неразличимых партий, которые, по сути. Одна и та же кампания", – сказал он.

При этом Кузьмин подчеркнул, что только Медведчук единственный предлагает альтернативный политический путь развития страны.

"Он предлагает прямо противоположное: отказ от насильственной украинизации, он предлагает отказ от одноязычия. Ну, в общем, все противоположное тому, что предлагают эти, предлагает Медведчук. Поэтому если завтра выборы, то на фронте, скажем так, Порошенко-Зеленского - там без изменений. А вот здесь есть альтернатива, и люди готовы голосовать за эту альтернативу. Поэтому власти просто необходимо было расправиться с лидером оппозиции, реальным лидером оппозиции, который предлагает совсем противоположный вектор развития страны. С ним расправились - или не расправились, а расправляются. Поэтому ничего в этом смысле не изменилось", – отметил нардеп.

Напомним, 21 мая Киевский апелляционный суд оставил Медведчука под круглосуточным домашним арестом до 9 июля.

Ранее адвокаты Виктора Медведчука Кирпичев К. Х. и Чередниченко Л. В. заявили, что действия Генеральной прокуратуры и ее главы Ирины Венедиктовой в отношении председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука - незаконны.

В ОПЗЖ отреагировали на это правовое своеволие и заявили, что такие действия власти ‒ откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией вскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Сам Виктор Медведчук подчеркнул, что происходящее - политическая расправа за его принципиальную позицию.