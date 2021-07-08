Медведчук: Обвинение в государственной измене - это инструмент власти по борьбе с оппозицией

Обвинение в государственной измене - это инструмент власти в борьбе с оппозицией. Об этом во время судебного заседания заявил народный депутат Украины, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук. Трансляцию вел телеканал "Перший Незалежний".

"К сожалению, уже стало характерным, о чем свидетельствует и сама жизнь, и СМИ, когда такие тяжкие, особо тяжкие преступления, как государственная измена, используются как инструмент, элементарный инструмент и ресурс власти по борьбе с теми, кто думает иначе, кто исповедует другую идеологию, кто имеет свой взгляд на развитие событий в стране, на развитие страны, на ее реформы, на ее политическую систему, на борьбу в тех сферах, где власть абсолютно ничего не делает - а это сферы, связанные с мирным урегулированием на Донбассе, это вопрос распродажи, разворовывание земли, - а с первого июля вступил в силу закон, который власть сумела протащить через парламент, - это вопросы, связанные с борьбой с коронавирусом, это вопрос в экономической и социальной сфере. "Оппозиционная платформа - За жизнь" является оппозиционной силой, такой она была на выборах, с соответствующей программой он шел на выборы и получили поддержку миллионов граждан нашего государства", - сказал Виктор Медведчук.

Напомним, 21 мая Киевский апелляционный суд оставил Медведчука под круглосуточным домашним арестом до 9 июля.

Ранее адвокаты Виктора Медведчука Кирпичев К. Х. и Чередниченко Л. В. заявили, что действия Генеральной прокуратуры и ее главы Ирины Венедиктовой в отношении председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука - незаконны.

В ОПЗЖ отреагировали на это правовое своеволие и заявили, что такие действия власти ‒ откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией вскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Сам Виктор Медведчук подчеркнул, что происходящее - политическая расправа за его принципиальную позицию.