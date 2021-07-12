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Загородний: судья, рассматривающий дело Медведчука, получает указания напрямую с Банковой

Загородний: судья, рассматривающий дело Медведчука, получает указания напрямую с Банковой
Обновлено 16:07 Сегодня Телеграф

Сообщение от секретаря Печерского районного суда города Киева о времени заседания относительно продления сроков досудебного расследования по делу председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука пришло с опозданием, и это было сделано специально, чтобы заседание прошло в отсутствие стороны обвинения и самого Медведчука. Об этом заявил народный депутат Украины от ОПЗЖ Юрий Загородний.

"Так у нас эффективно работает "государство в смартфоне", чтобы адвокаты пришли с опозданием. Подтверждение этому ‒ вчерашнее заседание, на котором продлили рассмотрение досудебного расследования до 11 ноября без участия адвокатов Виктора Владимировича и самого Медведчука. Это как раз выяснилось в зале суда, что повестки пришли с опозданием на 2‒3 часа", - сообщил парламентарий.

Он уверен: у стороны обвинения нет новых фактов и доказательств по делу Виктора Медведчука, и она решила действовать через "подконтрольного судью" без участия адвокатов.

"Но Виктора Владимировича Медведчука защищают профессиональные адвокаты, и посмотрим, какие дальше решения будет выносить судья, кстати, о его предвзятости было сегодня утром заявлено стороной защиты. Судья не удовлетворил ходатайство об отводе секретаря. Судья ушел в совещательную комнату рассмотреть ходатайство стороны защиты: сделать перерыв на обед, приобщить к процессу свидетелей, ряд народных депутатов ‒ Нимченко Василия Ивановича, Загороднего Юрия Ивановича, Лесика Андрея Анатольевича. И еще были ходатайства о том, что адвокаты нашли очень много неточностей", - подчеркнул Загородний.

Также он заявил, что, по имеющимся данным, судья, рассматривающий дело Медведчука, получает указания напрямую с Банковой.

"У нас достаточно разноплановой информации, в частности о том, что Печерский райсуд находится на прямой связи с улицей Банковой, а на ней находится Офис Президента Украины. Если это так, то судья выполняет указания, которые поступают со стороны Офиса и будет выполнять решения тех, кто заказал дело Виктора Медведчука", - констатировал Юрий Загородний.

Напомним, вчера Печерский районный суд города Киева принял решение о продлении досудебного расследования по делу председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, которого Офис генерального прокурора обвиняет в государственной измене. А сегодня, 8 июля, рассматривается вопрос о продлении политику меры пресечения.

Комментируя выдвинутые обвинения, Медведчук отметил, что политическое давление и уголовное преследование, осуществляемые действующей властью через правоохранительную систему, направлены на уничтожение оппозиции как политической силы, способной составить конкуренцию президентской партии.

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Василий Неплохой
Автор: Василий Неплохой
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