Украинские оппозиционеры потребовали освободить Медведчука из-под домашнего ареста

Сопредседатель политического совета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко требует, чтобы Виктора Медведчука освободили от домашнего ареста.

"Наши юристы говорят о том, что было допущено много нарушений: начиная от того, что были не вовремя поданы жалобы прокуратурой и заканчивая процессуальными нарушениями. Это все свидетельствует о том, что это все чисто политический заказ. Причем мы видим, что чем хуже экономическая ситуация в стране, тем больше идет нагнетание ситуации вокруг этого дела, тем больше идет преследование оппозиции и всех наших товарищей. Поэтому мы это расцениваем так", — цитирует политика издание Ньюз Фронт.

Бойко рассказал, что сейчас адвокаты главы ОПЗЖ требует отвода судьи и прокурора, однако следствие отказало. Политическая сила Медведчука требует освободить своего лидера, чтобы он мог вести нормальную работу.

Ранее сам политик заявил, что киевские власти пытаются с помощью продления сроков следствия помешать ему вести оппозиционную деятельность.