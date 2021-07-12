Скачать
Понедельник, 12.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
На встречах с Меркель и Байденом Зеленский будет задевать Путина, подбивая того на личную встречу - генерал
На встречах с Меркель и Байденом Зеленский будет задевать Путина, подбивая того на личную встречу - генерал
У Лукашенко рассказали, при каких условиях Беларусь откроет авиасообщение с Крымом
У Лукашенко рассказали, при каких условиях Беларусь откроет авиасообщение с Крымом
Путин написал статью на украинском языке и разместил ее на сайте Кремля: о чем идет речь в тексте
Путин написал статью на украинском языке и разместил ее на сайте Кремля: о чем идет речь в тексте
Партия Майи Санду побеждает на выборах в Молдове: почему это важно для Украины
Партия Майи Санду побеждает на выборах в Молдове: почему это важно для Украины

Украинские оппозиционеры потребовали освободить Медведчука из-под домашнего ареста

Украинские оппозиционеры потребовали освободить Медведчука из-под домашнего ареста
Обновлено 17:45 Сегодня Телеграф

Сопредседатель политического совета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко требует, чтобы Виктора Медведчука освободили от домашнего ареста.

"Наши юристы говорят о том, что было допущено много нарушений: начиная от того, что были не вовремя поданы жалобы прокуратурой и заканчивая процессуальными нарушениями. Это все свидетельствует о том, что это все чисто политический заказ. Причем мы видим, что чем хуже экономическая ситуация в стране, тем больше идет нагнетание ситуации вокруг этого дела, тем больше идет преследование оппозиции и всех наших товарищей. Поэтому мы это расцениваем так", — цитирует политика издание Ньюз Фронт.

Бойко рассказал, что сейчас адвокаты главы ОПЗЖ требует отвода судьи и прокурора, однако следствие отказало. Политическая сила Медведчука требует освободить своего лидера, чтобы он мог вести нормальную работу.
Ранее сам политик заявил, что киевские власти пытаются с помощью продления сроков следствия помешать ему вести оппозиционную деятельность.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Василий Неплохой
Автор: Василий Неплохой
Просмотры: 262

Все по теме:

Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Поздравления с праздником Петра и Павла 2021: красивые открытки и картинки
02 Ксения Мишина показала, как выглядел Александр Эллерт в молодости: "Да что вы знаете о моде"
03 Финал Евро-2020 был приостановлен из-за выбежавшего на поле фаната (видео)
04 Лучшее доказательство бесполезности "Спутник V": в сети наглядно показали, как рост количества вакцинированных справляется с количеством инфицированных
05 Бонуччи сравнял счёт в финале Евро-2020
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Новый сезон УПЛ стартует 23 июля с матча между &quot;Львовом&quot; и &quot;Мариуполем&quot;
Новый сезон УПЛ стартует 23 июля с матча между "Львовом" и "Мариуполем"
У Лукашенко дали заднюю по поводу &quot;закрытия границы&quot; с Украиной
У Лукашенко дали заднюю по поводу "закрытия границы" с Украиной
Суд арестовал генерала Павловского и назначил &quot;космический&quot; залог: подробности
Суд арестовал генерала Павловского и назначил "космический" залог: подробности
Иван Дорн засветился на Каннском кинофестивале, представляя российский фильм (фото)
Иван Дорн засветился на Каннском кинофестивале, представляя российский фильм (фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь