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Адвокат Медведчука заявил о нарушении процессуального порядка проведения досудебного расследования в деле лидера оппозиции

Адвокат Медведчука заявил о нарушении процессуального порядка проведения досудебного расследования в деле лидера оппозиции
13:35 Сегодня Телеграф

Адвокат народного депутата Украины, председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука заявил о нарушении процессуального порядка проведения досудебного расследования.

Соответствующие нарушения адвокат Дмитрий Лойфман перечислил во время пресс-конференции. Трансляцию вел телеканал "Перший Незалежний".

"Если взять последние события, а именно продление меры пресечения Виктору Медведчуку в виде домашнего ареста, закон предусматривает определенную процедуру, каким образом это должно происходить. Данная процедура должна производиться следующим образом: соответствующий орган, уполномоченный орган досудебного расследования по согласованию с уполномоченным прокурором в предусмотренный законом срок обращается в уполномоченный законом суд на рассмотрение этих вопросов для рассмотрения этого вопроса. Что происходит у нас: у нас орган досудебного расследования на бумаге - "Державне бюро розслідувань", по факту вся работа проводится следователем из СБУ. то есть прямое нарушение закона, так как дело расследуется в отношении народного депутата", - сказал адвокат.

Дмитрий Лойфман отметил, что законом предусмотрено, что только ГБР может расследовать дела в отношении народных депутатов.

"Кроме того, обращаясь в суд с ходатайством о продлении меры пресечения, так как дело у нас находится в производстве у "Державного бюро розслідувань", которое всем известно, где находится, а именно по адресу Симона Петлюры, 15, по закону именно по месту нахождения органа досудебного расследования обращаются в суд для решения вопросов, которые отнесен к компетенции следственного судьи. Ул. С. Петлюры, 17 - это Шевченковский район города Киева, но каким-то образом прокурор у нас обращается с таким вопросом именно в Печерский суд. В соответствии с этим нами, стороной защиты, поданы соответствующие были ходатайства, в том исле в апелляционный суд и в Печерский суд об определении подсудности, что данное дело не подсудно Печерскому суду, так как орган досудебного расследования находится в Шевченковском районе", - сказал адвокат.

Он добавил, что судья Вовк умышленно отказал стороне защиты в этом ходатайстве и не стал ждать решения апелляционной инстанции о подсудности данного дела, и в решении, которым он продлил меру пресечения, целенаправленно указал, что ГБР относится к его подсудности как судьи Печерского суда.

Адвокат также отметил, что в условиях карантина прокурор должен был обратиться с ходатайством за 10 дней до завершения срока меры пресечения, а если карантина не было бы, то за 5 дней.

"Но у нас прокурор обращается с таким ходатайством в суд за три дня. Если у нас судья не предвзятый, объективный, получает ходатайство с нарушением срока, какие он должен совершить действия? Он должен его вернуть инициатору ходатайства, то есть прокурору. У него нет оснований принимать и рассматривать. У нас судья Вовк, зная, что дело ему не подсудно, оно подсудно Шевченковскому суду, подано с нарушениями сроков, он его принимает, берет и рассматривает", - отметил адвокат.

Дмитрий Лойфман продолжил: "Кроме того, в ходе досудебного рассмотрения этого ходатайства, а также подготовки текста ухвалы суда, судья Вовк - в ходе суда были предоставлены доказательства того, что нарушается подследственность, ненадлежащий орган досудебного расследования, следователи, вернее, не того органа, а именно следователи СБУ собирают доказательства. Данное нарушение является существенным. Есть масса решений и Верховного суда по этому поводу, и апелляционного. Более того, в Реестре судебных решений есть решение самого судьи Вовка в другом деле, в котором была нарушена подследственность. Дело расследовала Нацполиция, а должно было расследовать ГБР. Судья Вовк вынес решение, отменившее подозрение в том деле. В нашем же деле этот же судья Вовк закрывает глаза на данные нарушения".

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, в отношении телеканалов применены санкции в течение пяти лет. Это предусматривает блокирование вещания всех трех телеканалов. 

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал - "Перший Незалежний". Основателями нового медиа стала группа журналистов, которые ранее работали на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власти незаконно отключили телеканал от эфира. 

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко. 

13 мая Печерский суд Киева избрал меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктору Медведчуку до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судьи Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайство об отводе судьи и прокурора. 

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 55 тысяч материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.

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Василий Неплохой
Автор: Василий Неплохой
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