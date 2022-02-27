Укр

Российская ракета ударила по аэропорту Запорожья: момент попал на видео

Автор
Василий Неплохой Василий Неплохой
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Российская ракета ударила по аэропорту Запорожья: момент попал на видео Новость обновлена 27 февраля 2022, 23:10

Весь вечер в Запорожье была тревога ракетного удара

В воскресенье, 27 февраля, в 22:50 стало известно о том, что российская авиация нанесла удар по аэропорту в Запорожье.

Момент взрыва, который произошел после попадания ракеты, можно увидеть на видео.

Ракета попала в аэропорт Запорожья

Отметим, что данное видео, якобы снятое очевидцами, распространили многие украинские Телеграмм-каналы, однако официального подтверждения и подробностей ЧП пока нет. Впрочем, весь вечер в городе сохранялась тревога ракетного или авиаудара со стороны РФ.

Напомним, что обстреливают Запорожье не впервые. Вследствие удара накануне, 26 февраля, здесь произошел пожар в троллейбусном депо.

Также мы сообщали, что в воскресенье, 27 февраля, по Житомиру ведущими войну против Украины российскими войсками со стороны Беларуси был нанесен ракетный удар. Стоит отметить, что это произошло со стороны Беларуси сразу после того, как завершились переговоры президента Украины Владимира Зеленского с непризнанным международным сообществом президентом Беларуси, но удерживающим власть в этой стране Александром Лукашенко.

Теги:
#Россия #Аэропорт #Взрыв #Запорожье
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