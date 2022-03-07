Защищали ЗАЭС до последнего: тысячи энергодарцев вышли проститься с погибшими героями
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Бойцы Наугвардии отдали жизнь, защищая ЗАЭС от агрессора
В понедельник, 7 марта, в Энергодаре Запорожской области простились с нацгвардейцами Евгением Уколовым и Михаилом Фроликовым, которые погибли при штурме Запорожской атомной электростанции россиянами.
Фото с места событий публикует пресс-служба "Энергоатома", сообщает "Телеграф".
Заметим, что при штурме АЭС погибло трое бойцов Национальной гвардии, — Евгений Уколов, Михаил Фроликов и Юрий Квач, в то время как еще двое были госпитализированы в тяжелом состоянии.
7 марта прошло прощание с двумя погибшими, Уколовым и Фроликовым, и тысячи человек вышли проститься с героями.
Напомним, что российские военные стали обстреливать Запорожскую АЭС в ночь на 4 марта, вскоре после чего стало известно, что стратегический объект находится под их контролем.
Хотя последствия катастрофы на ЗАЭС по масштабам могли бы в 10 раз превзойти Чернобыльскую трагедию, эксперты уверяют, что бояться нечего.
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