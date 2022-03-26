В занятом россиянами Мелитополе появились танки еще одной "страны": видео

Танки с флагом непризнанной мировым сообществом Южной Осетии появились на улицах города

В Мелитополе Запорожской области, где оккупанты придумали очередное издевательство над местными жителями, были замечены танки с флагом непризнанной мировым сообществом "страны" Южной Осетии.

Соответствующее видео публикуют пользователи в соцсетях.

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Ранее о том, что военные непризнанной Южной Осетии перебрасываются на Донбасс, заявил президент этой "страны" Анатолий Бибилов. Об этом пишут росСМИ.

Южная Осетия — самопровозглашенное государство на Южном Кавказе. Это грузинский регион, оккупированный рф. Большинство стран мира рассматривают Южную Осетию как часть Грузии.

Отметим, что жители временно оккупированного Мелитополя продолжают жить повседневной жизнью даже несмотря на наличие в городе большого количества российских военных. При этом школы в городе рашисты заставляют переходить на русский язык.

Как сообщалось ранее, 25 марта стало известно, что около 70 российских военных в Мелитополе отказались выполнять приказы своего командования, поскольку поняли, что воевать против Украины им не хочется.