Делаем все, чтобы восстановить логистические цепочки для промышленности Запорожья – Кубраков
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Министерство инфраструктуры Украины восстанавливает и создает новые цепочки для работы промышленных гигантов Запорожской области.
Об этом сообщил в Facebook министр инфраструктуры Александр Кубраков по результатам встречи с представителями украинского бизнеса в Запорожской области.
Он напомнил, что в Запорожье сосредоточены многие крупные государственные и частные промышленные предприятия, обеспечивающие экономику региона.
Среди них – Мотор Сич, Запорожсталь, Запорожогнеупор, Запорожтрансформатор, УПК "Искра", КБ "Прогресс", Днепроспецсталь, Запорожский завод ферросплавов, Запорожский абразивный комбинат, Запорожский завод тяжелого краностроения, МИГремонт и другие.
Эти предприятия обеспечивают тысячи квалифицированных рабочих мест, обладают высокоточным оборудованием и мощным экспортным потенциалом.
"Наша задача все это сохранить и развивать. Большинство этих предприятий уже возобновили работу. На встрече с руководителями крупнейших промышленных компаний региона мы разобрали каждый конкретный случай — делаем все, чтобы восстановить или создать новые логистические цепочки", — написал Кубраков в Facebook.
Он также сообщил, что многое уже удалось решить после последней поездки и встречи с представителями металлургической отрасли в Запорожье. В частности, наладить поставки сырья и помочь организовать экспорт готовой продукции.
Кубраков подчеркнул, что цель регулярных встреч с представителями украинского бизнеса – разработка конкретных решений по возобновлению производства.
Напомним, ранее министр инфраструктуры встречался с руководством горно-металлургических компаний Днепропетровской области.
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