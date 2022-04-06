Делаем все, чтобы восстановить логистические цепочки для промышленности Запорожья – Кубраков

Министерство инфраструктуры Украины восстанавливает и создает новые цепочки для работы промышленных гигантов Запорожской области.

Об этом сообщил в Facebook министр инфраструктуры Александр Кубраков по результатам встречи с представителями украинского бизнеса в Запорожской области.

Он напомнил, что в Запорожье сосредоточены многие крупные государственные и частные промышленные предприятия, обеспечивающие экономику региона.

Среди них – Мотор Сич, Запорожсталь, Запорожогнеупор, Запорожтрансформатор, УПК "Искра", КБ "Прогресс", Днепроспецсталь, Запорожский завод ферросплавов, Запорожский абразивный комбинат, Запорожский завод тяжелого краностроения, МИГремонт и другие.

Эти предприятия обеспечивают тысячи квалифицированных рабочих мест, обладают высокоточным оборудованием и мощным экспортным потенциалом.

"Наша задача все это сохранить и развивать. Большинство этих предприятий уже возобновили работу. На встрече с руководителями крупнейших промышленных компаний региона мы разобрали каждый конкретный случай — делаем все, чтобы восстановить или создать новые логистические цепочки", — написал Кубраков в Facebook.

Он также сообщил, что многое уже удалось решить после последней поездки и встречи с представителями металлургической отрасли в Запорожье. В частности, наладить поставки сырья и помочь организовать экспорт готовой продукции.

Кубраков подчеркнул, что цель регулярных встреч с представителями украинского бизнеса – разработка конкретных решений по возобновлению производства.

Напомним, ранее министр инфраструктуры встречался с руководством горно-металлургических компаний Днепропетровской области.