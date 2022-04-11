С начала войны по железной дороге в Запорожье поступило более 5 тысяч тонн гумпомощи - Тимошенко

Запорожье продолжает принимать и снабжать всем необходимым вынужденных переселенцев. За последние сутки здесь встретили 5 558 внутренне перемещенных лиц, в том числе из Мариуполя и Бердянска, сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко по итогам рабочей поездки в Запорожье.

Тимошенко рассказал, что эвакуированные мариупольцы временно проживают в одном из санаториев Запорожья.

"Люди рассказали обо всех ужасах, которые творит оккупационная российская армия в украинском городе. Это тяжело слушать без боли в сердце", — написал замглавы ОП.

По словам Тимошенко, с начала войны по гуманитарным коридорам в Запорожье эвакуировали 114 125 человек, из них 29 405 детей. Город полностью готов принимать вынужденных переселенцев, подчеркнул он.

"В областной гуманитарный штаб из Кировоградской области направляют тысячи продовольственных наборов, которые затем распределяются между населением. За период войны по Укрзализныце в Запорожье поступило более 5 000 тонн гуманитарной помощи", — привел данные Тимошенко.

Напомним, ранее Кирилл Тимошенко сообщил, что ключевой гуманитарный хаб удалось сформировать на Днепропетровщине. Этот регион поддерживает Донецкую, Луганскую, Харьковскую и Черниговскую области, направив туда уже более 109 тыс. пищевых наборов.