Укр

Россияне пытаются оккупировать еще один курортный городок на Азовском море

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
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Раньше Кириловка не слишком интересовала российских военных Новость обновлена 17 апреля 2022, 13:14
Раньше Кириловка не слишком интересовала российских военных

Заехав в населенный пункт, захватчики открыли стрельбу

В воскресенье, 17 апреля, на 53-й день полномасштабной войны в Украине, в Кирилловку Запорожской области зашла колонна российской боевой техники. Это уже не первая встреча местных с оккупантами, однако, судя по всему, на этот раз захватчики решили укрепиться на территории известного в Украине курортного поселка.

Информацию о перемещении российский войск сообщает "24 канал", ссылаясь на собственного корреспондента в городе.

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Сколько именно единиц техники сейчас находится в Кирилловке, которая находится на берегу Азовского моря, не сообщается. Однако известно, что россияне устроили показательную стрельбу, въезжая в город. Таким образом, скорее всего, на местное население пытались нагнать страху.

К некоторым из местных жителей начали врываться в дома, совершаются обыски. Что именно ищут, не объясняют.

Точно известно о минимум одном пострадавшем от действий захватчиков жителе Кирилловки — к нему ворвались во двор, избили, а затем украли лодку и автомобиль.

Добавим, что ранее российские войска заезжали в Кирилловку только с "разведцелями". Теперь же, скорее всего, они попытаются окопаться и закрепиться в поселке. К слову, Кирилловка входит в Мелитопольский район, центр которого уже давно оккупирован вражескими солдатами.

Отметим, что несмотря на засилье подразделений вражеской армии в Запорожской области, местные жители все равно продолжают сопротивление. Среди прочего — втихую, с помощью импровизированного партизанского движения, избавляются от прибывших оккупантов.

Также "Телеграф" эксклюзивно рассказывал, как именно сейчас живется Мелитополю, где не работают украинские банки, однако по всему городу развешены российские баннеры.

Теги:
#Украина #Россия #Запорожье #Война #Кирилловка #Армия РФ
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