На Запорожье ночью гремели взрывы, задело людей: что известно

Ракетный удар слышали многие жители области

В ночь на воскресенье, 22 мая, российские военные нанесли ракетный удар по Запорожской области, вследствие чего пострадали люди. Взрывы хорошо слышали в самом областном центре.

Как объяснили в Запорожской областной военной администрации, ракеты прилетели буквально под Запорожье.

"Прилеты" зафиксировали около 02:44 ночи, взрывы слышали очень многие жители области, но никакой конкретики сразу не появилось. При этом за всю ночь в Запорожской области было аж три воздушных тревоги.

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Уже утром областная администрация уточнила, что ракеты прилетели по гражданской инфраструктуре в селе Вольнянского района Запорожской области.

Вольнянский район граничит с Запорожьем

Точно известно, что есть пострадавшие, однако их точное количество еще устанавливается. На месте работают соответствующие службы.

Стоит заметить, что только 12 мая российские ракеты били в последний раз по Запорожью, тогда ракета прилетела на Хортицу и вызвала большой пожар, однако никаких разрушений зафиксировано не было.

Как видно по картам боевых действий, оккупанты захватили часть Запорожской области еще в начале военного вторжения в Украину, и до сих пор каждый день пытаются пробиться вглубь региона и дойти до Запорожья, — это откроет им путь на Днепр.

Карта оккупированных территорий Запорожской области

Как сообщал "Телеграф", на днях в Мелитополе Запорожской области партизаны подорвали бронепоезд россиян.