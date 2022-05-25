россия нанесла серию ракетных ударов по Запорожью, есть жертва (обновлено)

Над городом столбы черного дыма

Утро среды, 25 мая, для жителей Запорожья началось с серии громких взрывов, — во время затяжной воздушной тревоги, которая была объявлена почти по всей Украине, на Запорожье прилетели сразу четыре крылатых ракеты.

Средства противовоздушной обороны не смогли сбить все снаряды, сообщает пресс-служба Запорожской областной военной администрации.

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Отмечается, что ракетный удар был нанесен около 05:13, — выпустили сразу четыре крылатые ракеты. Одну из их успешно сбили средства ПВО, однако остальные три ударили по городу.

"В настоящее время обследуется пораженная территория и на месте происшествия работают соответствующие службы", — говорится в сообщении.

Местные жители публикуют в сети видео с места событий, и по количеству дыма понятно, что "прилеты" были серьезные. Место ЧП не называется по понятным причинам.

UPD: стало известно минимум об одном погибшем и трех пострадавших, только в частном сектора предварительно было повреждено 62 дома.

Как известно, часть Запорожской области россия захватила еще в самом начале военного вторжения в Украину, однако к областному центру никак не может подобраться, ввиду чего бьет по нему ракетами.

Как сообщал "Телеграф", советник главы ОП Алексей Арестович оценивал, возможно ли наступление россиян на Запорожье.