Враг направлен на захват всей Запорожской области

Представитель российских оккупантов, гауляйтер Мелитополя Владимир Рогов выдал очередную порцию пропагандистской чепухи насчет Запорожской области, по которой снова нанесли ракетный удар. Среди прочего и желание местных коллаборантов присоединить регион к россии. При этом от создания какой-либо "ЗНР" предатель Украины отнекивается.

Больше подробностей сообщают росСМИ, передает "Телеграф".

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По мнению Рогова, Запорожскую область следует полностью "освободить от нацистов", а затем взять курс на интеграцию с россией. Гауляйтер Мелитополя говорит о том, что видит регион в качестве "полноценного субъекта рф".

"Нам не нужны серые зоны, не нужна "Запорожская народная республика", — среди прочего заявил коллаборант.

Коллаборант Владимир Рогов

Наиболее смешным является то, что на включении Запорожья и области в состав россии Владимир Рогов настаивает по причине того, что регион якобы и так был российским "на протяжении сотен лет".

В разговоре с представителями другого пропагандистского медиа он также заявлял, что хотел бы видеть Запорожье столицей "Юго-Западного федерального округа" россии.

"Безусловно, Запорожская область будет находиться только под триколором, потому что здесь выбор людей чётко понятен. Мы говорим о родном и понятном нам флаге, под которым эти земли исторически жили", — утверждал коллаборант.

Сейчас временно оккупированная территория юга Украины выглядит так

Среди прочего Рогов вспомнил некую историческую "Новороссию", а также то, что часть городов в области были заложены во времена Российской империи.

Владимир Рогов известный своими пророссийскими взглядами уже не первый год, иногда всплывал в различных СМИ как "эксперт по Запорожской области". Называл себя политологом, был лидером некой "Славянской гвардии", доставлял гуманитарную помощь незаконным военным формированиям рф в Украине. Несмотря на украинские корни долгое время проживал в Москве, регулярно посещая ОРДЛО.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, существует ли риск нападения россиян на Запорожье и захвате областного центра. Такую вероятность оценил советник главы ОП Алексей Арестович.