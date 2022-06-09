Жизнь в оккупации. Мелитополь: черешня по 10 грн, учителя-сторожа и вывод техники рф

Захватчики пытаются навязывать свои правила игры

В оккупированном Мелитополе, где люди часами стоят в очереди "за связью", люди надеются заработать копейку себе на жизнь самыми разными способами. Из-за засилья российских захватчиков и местных коллаборантов горожанам приходится ухищряться — продавать знаменитую черешню за бесценок или идти на сделку с собственной совестью, идя на привычную работу, но под началом армии рф.

Больше подробностей о нынешнем оккупационном режиме в регионе расскажет "Телеграф", ссылаясь на местный ресурс "РИА-Мелитополь", а также личные источники.

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Дешевые продукты неизвестного производителя

О проблемах с продажей черешни, столицей производства которой является Мелитополь, известно уже не первый день. Люди не имеют возможности вывозить урожай на подконтрольную территорию из-за блок-постов и распоряжений оккупационных "властей". Часть фермеров соглашаются продавать ягоды за копейки оккупантам, которые, в свою очередь, вывозят товар в Крым.

Однако много ягод и на местных рынках, к примеру — в селе Терпение. Здесь расположен наибольший рынок опта сладкой ягоды в регионе. Из-за того, что черешни очень много, ее действительно продают весьма дешево — всего по 10 гривен за кило. Если же ягода прям отборная и очень высокого качества, могут попытаться поторговаться и за 50 грн/кг. Больше всего имеет популярность ягода с высокой плотностью — чтобы могла выдерживать переезд.

Стоит отметить, что на продажу в оккупированный Крым ягоды чаще всего отправляется в фирменных ящиках ПКФ "Мелитопольская черешня". Это предприятие было украдено у народного депутата Сергея Минько.

Помимо этого есть проблемы и с другими товарами — в новооткрывшейся "Мере". По словам местной жительницы, с которой смог связаться "Телеграф", выбор ассортимента весьма скудный, украинских товаров очень мало. Зато алкоголь россияне продают в больших количествах и по нереально высоким ценам.

"Много людей заходят просто посмотреть и вслух высказывают свое удивление здешними ценами. К примеру, шесть разовых станков для бритья стоят 465 гривен!" — делится впечатлениями женщина.

На прилавках можно найти различные колбасы, однако, конечно же, не украинского производителя. В графе "made in" можна найти и российский Ставрополь, и т.н. "ДНР", и даже Татарстан.

Появляются вроде как и исконно украинские товары, но их подлинность вызывает сомнения.

"Крупы от ТМ "Хуторок" выпускает неизвестно кто, — говорит мелитопольчанка. — Потому что на рисе — донецкий адрес, а на пшене вообще не указан изготовитель".

Есть и сладости. Тоже российские. Знакомые многим шоколадки "Аленка" мелитопольцам везут из Нижнего Новгорода. По крайней мере, именно местная Сормовская шоколадная фабрика указана изготовителем таких "вкусностей".

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Обучение будет, но…

Те учителя мелитопольских школ, которые согласны сотрудничать с оккупационными "властями", должны будут пройти курс переквалификации на Крымском полуострове. Однако педагогов настолько мало, что россиянам приходится искать работников в различных местах.

Так, к примеру, преподавателем русского языка в гимназии №1 стал некий В.В. Зотов, ранее работавший сторожем. Среднюю школу №25 собирается возглавить житель Мариуполя, а вот в гимназии №6 хотят трудоустроить крымских учителей.

Пока работникам сферы образования активно обещают поднятие зарплат до "российского уровня", однако в Крыму этот фокус уже был провернут в 2014 году. Сразу после псевдореферендума выплаты действительно увеличили, но уже в следующем году урезали почти вполовину — якобы из-за "всероссийского кризиса". Однако если в Крыму учителя получали до 30 тысяч рублей максимум, в Москве зарплаты педагогов доходили до 60 тысяч. Мелитопольских коллаборантов может ожидать то же самое.

Освобождение близко?

Многие местные жители Мелитополя говорят о том, что россияне активно перебрасывают военную технику, отправляя ее в херсонском направлении. Такие перемещения связаны с началом контратак ВСУ на Херсонщине — оккупантам не хватает существующих сил на юге.

По словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, сейчас захватчиков значительно стало меньше в Мелитопольском, а также на территории бывших Веселовского и Михайловского районов.