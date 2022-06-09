Жизнь в оккупации. Мелитополь: черешня по 10 грн, учителя-сторожа и вывод техники рф
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Захватчики пытаются навязывать свои правила игры
В оккупированном Мелитополе, где люди часами стоят в очереди "за связью", люди надеются заработать копейку себе на жизнь самыми разными способами. Из-за засилья российских захватчиков и местных коллаборантов горожанам приходится ухищряться — продавать знаменитую черешню за бесценок или идти на сделку с собственной совестью, идя на привычную работу, но под началом армии рф.
Больше подробностей о нынешнем оккупационном режиме в регионе расскажет "Телеграф", ссылаясь на местный ресурс "РИА-Мелитополь", а также личные источники.
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Дешевые продукты неизвестного производителя
О проблемах с продажей черешни, столицей производства которой является Мелитополь, известно уже не первый день. Люди не имеют возможности вывозить урожай на подконтрольную территорию из-за блок-постов и распоряжений оккупационных "властей". Часть фермеров соглашаются продавать ягоды за копейки оккупантам, которые, в свою очередь, вывозят товар в Крым.
Однако много ягод и на местных рынках, к примеру — в селе Терпение. Здесь расположен наибольший рынок опта сладкой ягоды в регионе. Из-за того, что черешни очень много, ее действительно продают весьма дешево — всего по 10 гривен за кило. Если же ягода прям отборная и очень высокого качества, могут попытаться поторговаться и за 50 грн/кг. Больше всего имеет популярность ягода с высокой плотностью — чтобы могла выдерживать переезд.
Стоит отметить, что на продажу в оккупированный Крым ягоды чаще всего отправляется в фирменных ящиках ПКФ "Мелитопольская черешня". Это предприятие было украдено у народного депутата Сергея Минько.
Помимо этого есть проблемы и с другими товарами — в новооткрывшейся "Мере". По словам местной жительницы, с которой смог связаться "Телеграф", выбор ассортимента весьма скудный, украинских товаров очень мало. Зато алкоголь россияне продают в больших количествах и по нереально высоким ценам.
"Много людей заходят просто посмотреть и вслух высказывают свое удивление здешними ценами. К примеру, шесть разовых станков для бритья стоят 465 гривен!" — делится впечатлениями женщина.
На прилавках можно найти различные колбасы, однако, конечно же, не украинского производителя. В графе "made in" можна найти и российский Ставрополь, и т.н. "ДНР", и даже Татарстан.
Появляются вроде как и исконно украинские товары, но их подлинность вызывает сомнения.
"Крупы от ТМ "Хуторок" выпускает неизвестно кто, — говорит мелитопольчанка. — Потому что на рисе — донецкий адрес, а на пшене вообще не указан изготовитель".
Есть и сладости. Тоже российские. Знакомые многим шоколадки "Аленка" мелитопольцам везут из Нижнего Новгорода. По крайней мере, именно местная Сормовская шоколадная фабрика указана изготовителем таких "вкусностей".
Обучение будет, но…
Те учителя мелитопольских школ, которые согласны сотрудничать с оккупационными "властями", должны будут пройти курс переквалификации на Крымском полуострове. Однако педагогов настолько мало, что россиянам приходится искать работников в различных местах.
Так, к примеру, преподавателем русского языка в гимназии №1 стал некий В.В. Зотов, ранее работавший сторожем. Среднюю школу №25 собирается возглавить житель Мариуполя, а вот в гимназии №6 хотят трудоустроить крымских учителей.
Пока работникам сферы образования активно обещают поднятие зарплат до "российского уровня", однако в Крыму этот фокус уже был провернут в 2014 году. Сразу после псевдореферендума выплаты действительно увеличили, но уже в следующем году урезали почти вполовину — якобы из-за "всероссийского кризиса". Однако если в Крыму учителя получали до 30 тысяч рублей максимум, в Москве зарплаты педагогов доходили до 60 тысяч. Мелитопольских коллаборантов может ожидать то же самое.
Освобождение близко?
Многие местные жители Мелитополя говорят о том, что россияне активно перебрасывают военную технику, отправляя ее в херсонском направлении. Такие перемещения связаны с началом контратак ВСУ на Херсонщине — оккупантам не хватает существующих сил на юге.
По словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, сейчас захватчиков значительно стало меньше в Мелитопольском, а также на территории бывших Веселовского и Михайловского районов.