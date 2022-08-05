Россияне ночью обстреляли ракетами предприятие в Запорожье: фото и видео (ОБНОВЛЕНО)

К счастью, атака обошлась без пострадавших

Пока россияне вынуждены перебрасывать военную технику на южное направление, о чем свидетельствуют свежие карты боев, они не забывают прикрываться огнем по мирным городам Украины. В ночь с 4 на 5 августа оккупанты выпустили несколько ракет по Запорожью, "прилеты" пришлись на пригород. Известно о повреждении объекта инфраструктуры.

Больше информации предоставили секретарь Запорожского горсовета Андрей Куртев и руководитель Запорожской ОВА Александр Старух. Конкретное место, пострадавшее при обстрела, не указывается.

Ночью жители Запорожья слышали минимум четыре мощных взрыва, некоторые даже попали на записи видеокамер наблюдения в некоторых домовладений. Некоторые из них как раз и были отзвуком "прилетов" по местному предприятию.

По словам представителей власти, пострадавших и погибших в результате атаки, к счастью, нет. Однако значительно повреждено производственное оборудование. Детали еще выясняются, предварительной оценки ущерба пока не предоставлялось.

"Обязательно реагируйте на все оповещения о воздушной опасности. Не забывайте, что вчера утром во время тревоги в городе произошло два прилета", — предупредил Андрей Куртев.

UPD. По информации Александра Старуха, из-за "прилета" на пострадавшем предприятии ночью начался пожар — пламя охватило один из производственных цехов. Возгорание было оперативно ликвидировано спасателями.

Воронка от снаряда на территории предприятия

Обломки снаряда

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что коллаборанты на оккупированной части Запорожской области недавно заявили, что Украина не имеет никаких прав на регион. Многие пользователи сетей тут же возмутились полнейшему незнанию россиянами истории.

Также мы писали о ситуации во временно оккупированном Энергодаре, где Запорожская АЭС практически полностью вышла из-под контроля украинских специалистов. Виной всему — вмешательство российских захватчиков.