Миссия МАГАТЭ будет в Украине уже сегодня: она займется тремя вопросами

Демилитаризация объекта в планы миссии не входит

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибудет в Киев в понедельник, 29 августа, и в ближайшие дни отправится на Запорожскую атомную электростанцию, где россияне уже готовят очередные провокации. Представители МАГАТЭ в течение нескольких дней сосредоточатся на трех вопросах, касающихся работы ядерного объекта.

Как сообщил пресс-секретарь МИД Олег Николенко, возглавит миссию гендиректор агентства Рафаэль Гросси, а вместе с ним прибудут еще 14 международных экспертов.

Группа сфокусируется на следующих трех вопросах: 1) физическая защита АЭС; 2) ядерная безопасность; 3) гарантии распространения ядерных материалов.

"Позиция Украины четкая: оккупация Запорожской АЭС со стороны российских войск и завоз на ее территорию большого количества военной техники и боеприпасов в нарушение всех международных правил подвергают атомную станцию экстремальной опасности, в частности провоцирование ядерного инцидента", — отметил Олег Николенко.

Именно поэтому украинские власти настаивают на демилитаризации атомного объекта, полного вывода оттуда российских войск, техники и работников "Росатома", а также возвращения контроля над станцией правительства Украины.

Напомним, что ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что демилитаризация ЗАЭС не входит в планы миссии, а рассматривать этот вопрос следует в политических кругах. При этом ядерную безопасность станции они все же стремятся наладить.

Ранее "Телеграф" пообщался с работником Запорожской АЭС и с первых уст узнал, какая ситуация на станции сейчас, как россияне готовятся к приезду миссии МАГАТЭ и чем грозит ядерный терроризм российской армии.