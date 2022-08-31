Горело и взрывалось до утра: оккупантам Запорожской области устроили жаркую ночь (фото, видео)

В одном из взрывов уже обвинили заложенную самодельную взрывчатку

В Запорожской области на оккупированной части ночь прошла громко. Если до этого эпицентром "бавовны" был Мелитополь, то 31 августа сообщается о взрывах в Бердянске и Токмаке, временно захваченных оккупантами.

Местные телеграм-каналы сообщают о мощном взрыве около 3:30 ночи в Токмаке — после этого начался пожар и детонация снарядов. Наиболее вероятно, что прилет был по складу боеприпасов российских военных.

Утром Токмак был затянут дымом от продолжающегося пожара.

Утро в Токмаке

В Бердянске взрыв слышали во многих районах города и даже за его границами — утром сообщили о звуках бавовны из Приморска (около 38 км), а также с косы. Отмечается, что взрывы в этих районах неподтверждены. В самом Бердянске слышали несколько звуков взрывов, несмотря на то, что дыма и огня не отмечено, в районе за Бердянским колледжем (бывш. Виноградарным техникумом) наблюдали скопление военной техники. В том районе находится штаб оккупантов. Они уже выдвинули версию, что сдетонировало взрывное устройство, заложенное в кондиционере. Взрыв произошел ночью и якобы повредил только стекла и кондиционер.

Ранее "Телеграф" рассказывал о пожаре в последний день лета в оккупированном Крыму и нескольких звуках взрывов в российском Белгороде.