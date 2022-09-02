Ночная "бавовна" в Мелитополе: ПВО россиян насколько "хороша", что снаряды взрывались полночи (видео)

Украинские защитники устроили врагу в Мелитополе очень "веселую" ночку

Продвижение украинских военнослужащих на южном отрезке фронта постепенно продолжается. Регулярно детонируют вражеские склады с техникой и боеприпасами, и речь не только о херсонском направлении. Так, в ночь на 2 сентября, весьма громко было во временно оккупированном Мелитополе, который все пытаются склонить к "референдуму". По словам мэра города Ивана Федорова, наши защитники ювелирно "отработали" сразу по двум расположениям противника.

Об этом чиновник рассказал в личном Telegram-канале. Информацию о мощной детонации боеприпасов на, судя по всему, поврежденной базе россиян подтверждают также и местное издание "Риа-Мелитополь".

Первые взрывы горожане услышали около двух часов ночи. Бойцы ВСУ были максимально прицельны, оформив попадание сугубо по сосредоточию российских сил.

Гори-гори ясно!

К слову, одна из баз, которая полыхала после "прилета", располагалась рядом с военным аэродромом. Эта локация хорошо известна украинским военным, потому уничтожить находящуюся там технику и снаряды не составило большого труда.

Аэродром "Мелитополь" на карте

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"Попали настолько прицельно, что детонировало еще несколько часов после взрыва", — подчеркнул Иван Федоров.

Второй пункт, куда попали украинские военнослужащие, сейчас уточняется разведкой, как и данные о вероятных потерях российских захватчиков.

Интересно, что оккупанты сразу же совершили наиболее привычное для них дело — солгали мирному населению, заявив об "успешной работе средств ПВО" в Мелитополе. Впрочем, последующая детонация припасов, которую хорошо слышала вся округа еще полночи, конечно же, подтвердила "успешность" защиты россиян.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что накануне мощные взрывы раздавались чуть южнее Мелитополя. Характерные звуки были слышны в стороне Молочного Лимана, куда российские захватчики ранее отвезли часть своей боевой техники. Вполне возможно, что она уже успела превратиться в кладбище металлолома.

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