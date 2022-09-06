Новое оружие партизан: под Энергодаром атаковали пророссийских полицаев, у врага потери

Мирное население города не пострадало

Пока российские захватчики продолжают внаглую обстреливать территорию Украины с территории поблизости Запорожской АЭС, украинские военные и партизаны не дремлют. Так, за последние несколько дней были совершены атаки на пункты базирования врага в Каменке-Днепровской, которая находится вблизи Энергодара Запорожской области. Утром вторника, 6 сентября, украинцы смогли повторно накрыть пророссийских полицаев, один из них погиб на месте.

Больше деталей сообщает "Телеграф", ссылаясь на информацию Главного управления разведки Украины, а также российский Telegram-канал SHOT. Раньше отделение перешедших на сторону врага полицейских и самих россиян пытались поджечь в субботу, но противнику удалось быстро погасить возгорание.

Атака 6 сентября стала более удачной. Отделение полиции, которое располагается на проспекте 9 Мая, было атаковано с помощью беспилотного аппарата. Партизаны умудрились сбросить на крышу здания неизвестную взрывчатку, которая при взрыве повредила кровлю и потолок.

В кабинете над местом атаки находился дежурный 35-летний полицай, сотрудничающий с российскими захватчиками. Травмы, полученные им, оказались несовместимыми с жизнью, он умер на месте.

В первую попытку поджечь полицейский участок лишь частично пострадала крыша над актовым залом помещениями. Россияне смогли потушить пожар собственными силами. К слову, согласно сообщениям в росСМИ, рядом была обнаружена бутылка с зажигательной смесью. То есть имел место поджог, который, вероятно, был совершен местными партизанами.

Каменка-Днепровская на карте

В целом же Каменка-Днепровская за последние несколько дней неплохо "очистилась" от российских паразитов. По информации ГУР, за несколько последних дней украинские разведчики и партизаны смогли повредить и даже уничтожить важные для врага объекты, используемые ими в качестве своих баз. Некоторые здания была весьма повреждены огнем, с пожарами долго не могли справиться.

Также стало известно о том, что в городе уничтожили место, где хранились бюллетени для участия в "референдуме" о присоединении части Запорожской области к рф. Общими усилиями украинцев склад с печатными материалами удалось взорвать.

Ранее "Телеграф" рассказывал, за сколько, по мнению эстонского военного, ВСУ могут полностью освободить юг Украины от российских оккупантов при имеющемся темпе.