Россиян ждет настоящий ад: мэр Мелитополя дал прогноз насчет деоккупации города

Спокойной жизни захватчикам больше точно не видать

Мелитополь, мирное население которого регулярно страдает от террора российских оккупантов, с нетерпением ждет прихода украинских защитников. Контрнаступление ВСУ на Херсонском направлении вселяет надежду на быструю деоккупацию наших территорий, так что шансы на новые успехи имеются. По словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, об этом свидетельствуют и панические настроения среди российских солдат, находящихся на территории города. Они постепенно стараются вывезти своих родных назад в рф, а также регулярно перегоняют технику от места к месту.

Больше подробностей чиновник раскрыл в интервью "Украинской правде". Федоров подчеркнул, что в первые четыре месяца оккупации россияне чувствовали себя весьма комфортно в Мелитополе, хотя и встретили изначально недовольство мирных жителей. Сейчас же, после регулярных запугиваний и "закрытий на подвалах" сопротивление оккупации перешло в режим партизанства.

"Они [россияне] вывозят семьи из Мелитополя. Они начинают жить в напряжении, — говорит Иван Федоров. — Каждый день им не дает покоя то, что происходит в Мелитополе. Конечно, они готовятся, релокируя свою технику, свои склады с боеприпасами".

Сейчас большинство техники армия рф попыталась убрать из Мелитополя поближе к Кирилловке, говорит чиновник. Однако количество оккупантов в самом городе остается весьма приличным. Поэтому легкой деоккупации ожидать вряд ли стоит.

"Нашим защитникам будет весьма сложно бороться за наш город, потому что раш*сты выбрали его как логистический центр, — высказывает свое мнение Федоров. — Освобождение Мелитополя — это ключ к освобождению всего юга Украины".

Однако ВСУ не будут одни в своей борьбе, убежден мэр Мелитополя. Он подчеркивает, что в регионе сейчас весьма мощное партизанское движение, а потому с приближением украинской армии внутреннее напряжение будет лишь нарастать. Местные жители, которые не хотят жить в оккупации или "присоединяться к рф", обязательно будут давить на захватчиков вместе с нашими военными.

"И тогда для раш*стов начнется настоящий ад в нашем украинском Мелитополе", — резюмировал Иван Федоров.

Напомним, ранее мы рассказывали, зачем россияне могут пытаться организовать "референдумы" на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей. Свое видение ситуации также озвучил мэр Мелитополя.

Помимо этого "Телеграф" писал про общую ситуацию в городе, где цены поражают воображение, а гривну пытаются вытеснить из обихода.