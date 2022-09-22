Коллаборанты в Запорожской области выдвинули "ультиматум" украинским военным

Оккупанты слишком много на себя берут в попытках захватить украинские населенные пункты

Российские коллаборанты в Запорожской области решили обратиться к тактике запугивания не только по отношению к мирным жителям. В четверг, 22 сентября, назначенный рф гауляйтер владимир рогов заявил, что бойцы ВСУ "будут считаться оккупантами", если не покинут территорию региона после псевдореферендума. При этом он уточнил, что главная задача российской армии сейчас — выйти на административные границы Запорожской области, установив свой полный контроль.

Информацию сообщает "Телеграф", ссылаясь на данные росСМИ. Отметим, что столь циничное заявление коллаборанта появилось за пару часов до серьезного ракетного удара по Запорожью, в результате которого погибли и пострадали люди.

Помимо прочих громких речей, рогов также заявил, что присутствие украинской армии на территории Запорожской области будет расцениваться в качестве агрессии против россии. То есть он даже не допускает мысли, что "референдумы" могут закончиться как-нибудь иначе, кроме как решения местных жителей насчет присоединения к рф. Хотя, конечно же, риторика оккупационных "властей" четко позволяет понять: результаты "голосования" давно уже нарисованы в Кремле, и ждать каких-либо честных данных не приходится.

Отметим, что сейчас под контролем россии находится большая часть территории региона, а также крупные города Бердянск и Мелитополь. Однако официальный областной центр — Запорожье — по-прежнему под сине-желтым флагом, и это не изменится.

Красным выделена оккупированная часть Запорожской области

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему мужчинам во временно оккупированных районах южных областей предлагают побыстрее эвакуироваться на подконтрольную Украине территорию. Спойлер — это связано с большими потерями российской армии.

Также мы рассказывали, какого мнения придерживается путин насчет организации "референдумов" в Украине, в том числе на Запорожье.