Уже есть случай смерти: оккупанты держат тысячи людей на блокпосту под Запорожьем

Оккупанты установили новые правила для выезда на подконтрольные Украине территории

Количество украинцев, которые пытаются покинуть оккупированные территории в сторону Запорожья, становится все больше. Желающих эвакуироваться уже тысячи, и все они стоят по несколько суток на российских блокпостах. Среди них много детей, пенсионеров.

Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Фёдоров в эфире Национального марафона на телеканале "1+1". Как отмечается, один пожилой мужчина скончался в очереди в ожидании разрешения на выезд.

"На вражеском блокпосте в Васильевке очередь на выезд с временно оккупированных территорий более 4 тысяч человек. Вчера выпустили только 50 человек. Ввели новое "правило": для проезда требуют оформлять пропуска на месте. Чтобы получить пропуск, авто не может покинуть живую очередь. Требуют оформить российскую лицензию на перевозку пассажиров", — рассказал мэр.

Поэтому украинские власти рекомендуют выезжать через Крым или Грузию и направляться в страны Европейского Союза. Однако даже в этих направлениях уже стоят огромные очереди.

Кроме того, стоящие в этих очередях люди рассказывают о том, что рядом с блокпостами происходят боевые действия. В одном из Telegram-каналов рассказали, что прямо над мирными жителями летают ракеты.

"Люди просили, чтобы их выпускали по старой системе, как было до 1 октября, ведь все они приехали к тому времени, и они намеренно последние дни выпускали минимум людей. По нашим просьбам орки не реагируют. Кроме всего этого, недалеко от этого места, где стоят машины, происходят боевые действия. Над людьми иногда пролетают ракеты", — комментирует женщина, ставшая очевидцем событий.

Как сообщал "Телеграф" ранее, дизайнер и волонтер Татьяна Кумок рассказала, как сейчас живут люди в Мелитополе и какие преступления совершают российские оккупанты.