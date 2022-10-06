Люди все еще под завалами: появились первые данные о жертвах атаки на Запорожье

Спасатели смогли достать из-под развалин дома многих людей, но некоторым помочь не удалось

Российский ракетный удар по Запорожью утром 6 октября унес жизни нескольких наших соотечественников. По информации главы Запорожской ОВА Александра Старуха, погибло минимум две женщины — одна на месте, вторая в машине "скорой помощи". Многие получили различные травмы, часть из них находится в больнице.

Об этом чиновник подробнее рассказал в личном Telegram-канале. Напомним, что ранним утром по Запорожью россияне выпустили сразу семь крылатых ракет, некоторые из них угодили прямиком в жилые многоэтажные дома.

На данный момент разбор завалов продолжается. Под грудами обломков до сих пор "погребены" минимум пятеро человек. При этом спасатели уже смогли помочь очень многим, благодаря их оперативности количество жертв явно меньше, чем могло стать.

Так выглядит одно из мест прилета в Запорожье

Вместо части дома зияет дыра

Есть и пострадавшие, по информации секретаря Запорожского горсовета Анатолия Куртева, их десять. Большинство госпитализированных находятся в легком и среднем состояниях тяжести. Вместе с этим поступает информация о раненом ребенке — трехлетнюю девочку уже отправили в больницу, за ее состоянием следят медики.

На месте взрыва работают спасатели

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о последствиях атаки россиян на Запорожскую область накануне. В Гуляйполе оккупанты ударили по зданию горсовета, в результате погибло двое местных чиновников.