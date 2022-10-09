Зачем оккупанты уничтожают Запорожье: мнение военного эксперта

Россияне надеются, что смогут взять Запорожье, если достаточно сильно "надавят" на мирных жителей

На протяжении последней недели российские оккупанты регулярно бьют ракетами по Запорожью и области. Исключением не стала и ночь на 9 октября, когда в городе были разрушены десятки домов и погибло много людей. По мнению военного эксперта Сергея Грабского, захватчики могут использовать подобную линию поведения из-за желания продвинуться вглубь фронта, отодвигая украинские позиции.

Об этом специалист заявил в эфире национального телемарафона, передает "Телеграф". Грабский подчеркнул: россияне нередко прибегают к тактике давления на мирных граждан, заставляя их покидать малую родину в поисках безопасного места.

По словам эксперта, Запорожье является весьма специфичным пунктом в украинской обороне. Из-за того, что этот населенный пункт наравне с Херсоном и Новой Каховкой позволяет переправляться с одного берега на другой, для оккупантов может стать жизненно-важным захват областного центра.

"Упустив возможность совершать активные операции на правом берегу Днепра (речь идет о Херсонском направлении), противник имеет только одну возможность каким-то образом повлиять на ситуацию и попытаться достичь результатов, переправив свои войска на правый берег", — подчеркнул Грабский.

Разрушенный дом в Запорожье из-за обстрелов 9 октября

Пострадал и частный сектор

Также он добавил, что ранее подобный кошмар россияне массово устраивали жителям Николаева. Несмотря на тактическую неудачу, они повторяют сценарий. Это делается в надежде на то, что мирное население может попросить ВСУ отойти с позиций возле города. По какой причине враг продолжает верить в столь наивное поведение украинцев, непонятно.

Стоит добавить, что в результате ночных обстрелов Запорожья погибло не менее 12 человек, а травмы получили 49. Украинский президент Владимир Зеленский назвал происходящее абсолютным злом и пообещал, что противник обязательно ответит за свои преступления.

Добавим, что накануне было обстреляно село в Запорожской области. Это привело к гибели местного жителя и получении увечий еще несколькими. Среди пострадавших оказалась и однолетняя девочка, попавшая в больницу в тяжелом состоянии.

Также "Телеграф" рассказывал, какие ужасные последствия повлек за собой ракетный удар по Запорожью 6 октября. Согласно последним данным ГСЧС Украины, из-за российской атаки погибло не менее 17 человек, среди которых тоже есть ребенок. 12 человек получили ранения различной тяжести.