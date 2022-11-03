ЗАЭС полностью обесточена: россияне вновь обстреляли Энергодар

Российские захватчики по-прежнему не понимают, какую опасность представляют их действия

В ночь со 2 на 3 ноября российские оккупанты в очередной раз обстреляли Энергодар, задев в том числе и территорию Запорожской АЭС, ситуация на которой и без того весьма опасна. Около одиннадцати часов вечера энергетический объект был полностью обесточен. На данный момент работу станцию обеспечивают девять дизельных генераторов, несколько энергоблоков пытаются перевести в холодное состояние".

Информацию сообщает пресс-служба "Энергоатома", передает "Телеграф". Отметим, что изначально на обесточивание ЗАЭС "отреагировали" сразу двадцать дизель-генераторов. За несколько часов работу станции удалось оптимизировать, несмотря на повреждение двух последних высоковольтных линий связи с украинской энергосистемой.

В горячем состоянии в момент обесточивания находились пятый и шестой энергоблоки, сейчас их охлаждают. Эту работу также обеспечивают генераторы. Запасов дизеля на станции предварительно хватит на 15 суток.

"Из-за оккупации станции и вмешательства представителей Росатома в ее работу, возможности украинской стороны насчет поддержания ЗАЭС в безопасностном режиме значительно ограничены", — отметили в "Энергоатоме".

Также специалисты призвали международное общество всячески давить на Кремль из-за необходимости демилитаризировать зону вокруг станции, а также выведения из Энергодара всех российских солдат.

Напомним, ранее россияне обстреливали жилые и промышленные массивы Энергодара, абсолютно не переживая из-за близости Запорожской АЭС.

Мы также рассказывали, каким образом может произойти авария на станции и на что это повлияет.