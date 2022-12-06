В Мелитополе подорвали коллаборанта, дружившего с Кивой (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Особых успехов на политическом поприще предатель не имел, зато решил организовать поддержку россиянам
Утром 6 октября в оккупированном Мелитополе, где российские "мобики" недавно устроили перестрелку, произошла мощная "бавовна". В ее результате был серьезно ранен местный коллаборант Николай Волык, бывший депутат райсовета от "ОПЗЖ".
Больше деталей об инциденте сообщает мэр Иван Федоров, а также издание "Риа-Мелитополь". Отметим, что произошедший в городе взрыв был настолько сильным, что его слышали жители большинства районов.
"Не с той ноги встал Николай Волык, — отметил Федоров. — До полномасштабного вторжения россии в Украину возглавлял местную ячейку социалистической партии и побывал депутатом Мелитопольского районного совета".
После недолгой карьеры "социалиста" Волык успел вступить в ряды партии "ОПЗЖ", также был соучредителем местного предприятия, которое занималось перевозками. Сразу же после оккупации города мелитополец начал активно сотрудничать с вражескими солдатами. Подобная любовь к "русскому миру" не удивляет — до полномасштабной войны он близко общался с экс-нардепом Ильей Кивой, который сбежал в россию.
"С приходом оккупантов Волык стал обещать оставшимся в оккупации бизнесменам свою московскую "крышу". Говорят, неугодных сдавал в комендатуру и людей отправляли в пыточные рашистов", — пишет "Риа-Мелитополь".
По предварительной информации, после "бавовны" коллаборанту удалось выжить, однако он не на шутку испуган. Район вокруг места взрыва перекрыт, на место сразу выехали местные полицаи и медики.
Ранее "Телеграф" рассказывал подробности взрыва, во время которого пострадал еще один мелитопольский предатель Дмитрий Трухин. Покушение на коллаборанта произошло рядом с подъездом его дома.