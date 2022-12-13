Укр

В Мелитополе подорвали стратегически важный для россиян мост (видео последствий)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
Читати українською
Автор
1773
Серьезно просели сразу два пролета, ведь повреждены несущие опоры Новость обновлена 13 декабря 2022, 11:20
Серьезно просели сразу два пролета, ведь повреждены несущие опоры. Фото Коллаж "Телеграфа"

Переправа находится на дороге, которая ведет из Мелитополя к Мариуполю

В Мелитополе не перестают кошмарить российских оккупантов — вслед за серьезной "бавовной" на местной базе отдыха, занятой врагом, было взорвано один из стратегически важных мостов в Запорожской области. Он соединял город с селом Константиновка, пересекая речку Молочная.

Подробности инцидента рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров в личном Telegram-канале, а последствия взрыва показали росСМИ. Пропагандисты весьма оперативно добрались до поврежденного моста, чтобы задокументировать случившееся.

По словам Федорова, данная переправа имеет стратегический характер. Именно по ней в Мелитополь и дальше захватчики переправляли военную технику, получаемую с востока.

Мелитополь мост карта
Место взрыва на карте

Сейчас же мост перекрыт — хотя дорожное полотно и уцелело после взрыва, два пролета серьезно просели, разрушены внутренние опоры.

Россияне жалуются, что теперь им приходится искать окружные пути, ведь эта дорога прямиком вела из Мелитополя в Мариуполь. Впрочем, Иван Федоров подчеркивает, что вскоре возможность отхода оккупантам понадобится, чтобы побыстрее убегать в восточном направлении — ВСУ максимально близки.

Об этом свидетельствуют и участившиеся ликвидации местных коллаборантов и скоплений личного состава российской армии. "Телеграф" рассказывал, что осталось от места пребывания оккупантов после последней серьезной "бавовны" — лишь груда камней и бревен. К слову, уцелеть на месте инцидента удалось только сторожевому песику.

Теги:
#Взрыв #Запорожская область #Мост #Мелитополь