В Мелитополе подорвали стратегически важный для россиян мост (видео последствий)

Переправа находится на дороге, которая ведет из Мелитополя к Мариуполю

В Мелитополе не перестают кошмарить российских оккупантов — вслед за серьезной "бавовной" на местной базе отдыха, занятой врагом, было взорвано один из стратегически важных мостов в Запорожской области. Он соединял город с селом Константиновка, пересекая речку Молочная.

Подробности инцидента рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров в личном Telegram-канале, а последствия взрыва показали росСМИ. Пропагандисты весьма оперативно добрались до поврежденного моста, чтобы задокументировать случившееся.

По словам Федорова, данная переправа имеет стратегический характер. Именно по ней в Мелитополь и дальше захватчики переправляли военную технику, получаемую с востока.

Место взрыва на карте

Сейчас же мост перекрыт — хотя дорожное полотно и уцелело после взрыва, два пролета серьезно просели, разрушены внутренние опоры.

Россияне жалуются, что теперь им приходится искать окружные пути, ведь эта дорога прямиком вела из Мелитополя в Мариуполь. Впрочем, Иван Федоров подчеркивает, что вскоре возможность отхода оккупантам понадобится, чтобы побыстрее убегать в восточном направлении — ВСУ максимально близки.

Об этом свидетельствуют и участившиеся ликвидации местных коллаборантов и скоплений личного состава российской армии. "Телеграф" рассказывал, что осталось от места пребывания оккупантов после последней серьезной "бавовны" — лишь груда камней и бревен. К слову, уцелеть на месте инцидента удалось только сторожевому песику.