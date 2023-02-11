На Запорожском направлении "бавовна": ВСУ атакуют скопления оккупантов

Украинские защитники серьезно "накрыли" расположение вражеской армии

В ответ на очередную массированную атаку, устроенную россиянами в течение 10 февраля, украинская армия нанесла серию ударов по местам дислокации врага на Запорожском направлении. В частности, серия взрывов прогремела в оккупированном Мелитополе и его окрестностях.

Сообщения о "бавовне" в городе, находящемся под контролем россиян от 25 февраля прошлого года, стали поступать от мелитопольцев с 20 часов. По словам местных жителей, взрывов было несколько, и они были мощными. Их слышали как на северной окраине города, где расположен военный аэродром, так и в центре.

"На улице Героев Украины было громко, где-то близ "жахнули". Как раз разговаривала с родней и услышала в трубку, как бахнуло", — отмечает одна из жительниц Мелитополя, которая сейчас находится за пределами города.

Вот так выглядел один из прилетов в Мелитополе

"На Новом Мелитополе в квартирах едва окна не вылетели. Очень страшно", – поделилась впечатлениями еще одна горожанка.

"Писали, что попали на территорию Моторного завода, железнодорожного вокзала и депо, также взрывалось где-то в районе Песчаной (южный район Мелитополя – авт.), звуки взрывов даже в соседнем поселке слышали", – добавляет жительница Мелитопольского района.

Между тем, в сети уже появились видео, на которых зафиксированы прилеты в пределах Мелитополя.

Подтвердил "бавовну" и городской голова Иван Федоров, разместив в Телеграмм-канале короткое сообщение

"Мелитополь вздрагивает от крепких взрывов. Мощность прилетов такова, что окна ходят ходуном. Что с настроением, оккупанты?"

Самопровозглашенная "власть", которая сейчас руководит в городе, традиционно издала версию об успешной работе системы ПВО. А затем добавила уточнение, что "обломками сбитых ракет повреждена гражданская инфраструктура в районе переулка Пролетарского". Если посмотреть на карту, то окажется, что это рядом с железнодорожной станцией, где находится частная застройка. И как отмечает один из телеграмм-каналов, вероятно все-таки задел жилой дом, предварительно, пострадал его владелец. При этом автор поста добавляет, что россияне сознательно используют такую тактику "взбивания ракет" над густонаселенными районами.

Ждем официальное подтверждение результатов атаки по тылу россиян от военных, кстати, в очередном своде будут фигурировать и другие населенные пункты Запорожской области.

"Полтора часа часы наши еб**т военные локации врага – Энергодар, Токмак, Мелитополь, Михайловка, второй раз Михайловка, снова Мелитополь, еще Мелитополь, третий раз Мелитополь, четвертый раз Мелитополь! Все горит детонирует! Это вам за Запорожье, пи***ры!" – эмоционально описал работу украинского войска запорожский волонтер Рудольф Акопян, напоминая, что за вчера россияне в течение часа выпустили по областному центру 17 ракет.