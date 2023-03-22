Украинский флаг на балконе уцелел после ракетного удара по дому: фото из Запорожья разлетелось по сети (фото)

На изувеченном доме развивается украинский символ

Днем 22 марта российские оккупанты совершили удары по Запорожью. Ракета прилетела в жилую многоэтажку, где в тот момент находились мирные граждане. В части квартир случился пожар и практически во всем доме выбиты окна. А тем временем на одном из балконов разрушенной девятиэтажки уцелел главный украинский символ.

В Telegram-канале главы Офиса президента Андрея Ермака была опубликована фотография изувеченного дома, где на одном из этажей на балконе развивается уцелевший после атаки украинский флаг.

"Запорожье. За теракты будет ответ", — написал Ермак в подписи под фотографией с флагом.

Отметим, что в результате сегодняшней атаки пострадали 25 человек. Из них трое находятся в тяжелом состоянии, еще 19 — в среднем и 3 — в легком (из них двое детей). К сожалению, один пострадавший в результате ракетного удара человек, находившийся в тяжелом состоянии, погиб.

На данный момент под завалами разрушенной многоэтажки остаются люди. Поисково-спасательная операция продолжается.

Тем временем мнению спикера Воздушных сил, российские оккупанты нанесли удар по Запорожью из РСЗО, вероятно, "Торнадо-С". Поскольку от пуска до падания проходят считанные секунды, сигнал воздушной тревоги прозвучал в городе позже.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 22 марта российские захватчики атаковали украинские города дронами. Всего оккупанты запустили 21 беспилотник, из которых 16 удалось уничтожить.