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Украинский флаг на балконе уцелел после ракетного удара по дому: фото из Запорожья разлетелось по сети (фото)

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
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Украинский флаг уцелел после ракетной атаки
Украинский флаг уцелел после ракетной атаки. Фото Коллаж "Телеграфа"

На изувеченном доме развивается украинский символ

Днем 22 марта российские оккупанты совершили удары по Запорожью. Ракета прилетела в жилую многоэтажку, где в тот момент находились мирные граждане. В части квартир случился пожар и практически во всем доме выбиты окна. А тем временем на одном из балконов разрушенной девятиэтажки уцелел главный украинский символ.

В Telegram-канале главы Офиса президента Андрея Ермака была опубликована фотография изувеченного дома, где на одном из этажей на балконе развивается уцелевший после атаки украинский флаг.

"Запорожье. За теракты будет ответ", — написал Ермак в подписи под фотографией с флагом.

Отметим, что в результате сегодняшней атаки пострадали 25 человек. Из них трое находятся в тяжелом состоянии, еще 19 — в среднем и 3 — в легком (из них двое детей). К сожалению, один пострадавший в результате ракетного удара человек, находившийся в тяжелом состоянии, погиб.

На данный момент под завалами разрушенной многоэтажки остаются люди. Поисково-спасательная операция продолжается.

Тем временем мнению спикера Воздушных сил, российские оккупанты нанесли удар по Запорожью из РСЗО, вероятно, "Торнадо-С". Поскольку от пуска до падания проходят считанные секунды, сигнал воздушной тревоги прозвучал в городе позже.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 22 марта российские захватчики атаковали украинские города дронами. Всего оккупанты запустили 21 беспилотник, из которых 16 удалось уничтожить.

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#Запорожье #Символ #Ракетный удар #Украинский флаг #Разрушенный дом