В Мелитополе прозвучало несколько взрывов: куда попали (фото, видео)

Враг заявил об активности средств ПВО

Второй день подряд утро в Мелитополе – оккупированном городе в Запорожской области начинается со взрыва. 29 марта детонации услышали в 5:30 утра.

Об этом сообщают местные телеграммы и подтверждает мэр города Иван Федоров. Сообщается, что взрывы также слышали в селе Веселое, что неподалеку от Мелитополя.

Взрывы слышали сразу в нескольких местах. В районе у аэродрома с рассветом стал виден дым. По предварительным данным, попадание было в локомотивное депо. Оккупанты заявили об обстреле со стороны ВСУ.

Дым со стороны аэродрома

Локомотивное депо на карте Мелитополя

Местные жители фиксируют перебои со снабжением электроэнергией в районе Нового Мелитополя, местной железной дороги, сел Семеновка, Тамбовка и других. Российские пропагандисты заявили, что обесточен весь город и что пострадавших нет.

Отметим, прошлый взрыв накануне прозвучал в здании, где жили оккупанты. Сообщается о четырех пострадавших, хотя оккупационные власти не подтверждают, что там были российские солдаты.

Ранее "Телеграф" сообщал о ликвидации одного из важных оккупантов в Мариуполе. Его взорвали в машине. Отметим, именно южное направление, включая Мелитополь, одно из тех, где россияне ждут контрнаступления ВСУ.