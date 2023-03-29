Укр

В Мелитополе прозвучало несколько взрывов: куда попали (фото, видео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Мелитополь оккупирован уже больше года Новость обновлена 29 марта 2023, 07:29
Мелитополь оккупирован уже больше года. Фото ria-m.tv

Враг заявил об активности средств ПВО

Второй день подряд утро в Мелитополе – оккупированном городе в Запорожской области начинается со взрыва. 29 марта детонации услышали в 5:30 утра.

Об этом сообщают местные телеграммы и подтверждает мэр города Иван Федоров. Сообщается, что взрывы также слышали в селе Веселое, что неподалеку от Мелитополя.

Взрывы слышали сразу в нескольких местах. В районе у аэродрома с рассветом стал виден дым. По предварительным данным, попадание было в локомотивное депо. Оккупанты заявили об обстреле со стороны ВСУ.

Дым со стороны аэродрома Мелитополь
Дым со стороны аэродрома
Локомотивное депо на карте Мелитополя
Локомотивное депо на карте Мелитополя

Местные жители фиксируют перебои со снабжением электроэнергией в районе Нового Мелитополя, местной железной дороги, сел Семеновка, Тамбовка и других. Российские пропагандисты заявили, что обесточен весь город и что пострадавших нет.

Отметим, прошлый взрыв накануне прозвучал в здании, где жили оккупанты. Сообщается о четырех пострадавших, хотя оккупационные власти не подтверждают, что там были российские солдаты.

Ранее "Телеграф" сообщал о ликвидации одного из важных оккупантов в Мариуполе. Его взорвали в машине. Отметим, именно южное направление, включая Мелитополь, одно из тех, где россияне ждут контрнаступления ВСУ.

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#Взрыв #Мелитополь