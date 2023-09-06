В Запорожье после объявления тревоги прогремел мощный взрыв: что известно (обновлено)

Над городом поднимаются столбы дыма

В среду, 6 сентября, во время воздушной тревоги российские оккупанты атаковали Запорожье. В городе был слышен мощный взрыв.

Об этом сообщают корреспонденты "Телеграфа". В соцсетях уже опубликовали звук, который сегодня слышали горожане.

В Telegram-канале Воздушных сил появлялась информация об угрозе применения врагом ракет. Жителей областей, где продолжается тревога, просят оставаться в безопасных местах.

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", — говорится в сообщении.

В свою очередь местные паблики пишут, над городом поднимается столб дыма, который видно из некоторых районов, в некоторых домах вылетели стекла. А мониторинговые Telegram-каналы информируют о том, что сейчас над Запорожьем находится разведывательный беспилотный летательный аппарат.

Обновлено: Глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко сообщает, что в результате удара по Запорожью пострадали два человека.

"В результате атаки потерпел разрушения объект гражданской инфраструктуры. Сейчас известно о двух пострадавших — работниках предприятия", — сказал он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 6 сентября российские оккупанты атаковали Киевскую область. В результате происшествия на одном из торговых предприятий случился пожар.