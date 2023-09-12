В Запорожье прогремели взрывы во время воздушной тревоги: что известно

В Запорожье во время воздушной тревоги прозвучал взрыва. Его можно было услышать из разных районов города.

Факт звуков взрыва "Телеграфу" подтвердили местные жители. В Telegram-пабликах пишут о дыме над областным центром.

Согласно данным украинских военных, в это время в регионе наблюдалась ракетная опасность. Сигнал воздушной тревоги продолжил раздаваться и после взрыва. Власти города просят оставаться всех в укрытиях и также подтверждают ракетную опасность.

Официальной информации о "прилете" пока не поступало.

Стоит отметить, что прифронтовое Запорожье регулярно подвергается террористическим атакам россиян. К сожалению, не всегда обходится без жертв.