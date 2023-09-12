В Запорожье новый взрыв: что известно на данный момент

Над городом поднимается дым

В Запорожье второй раз за день прозвучал взрыв. В городе раздаются сигналы воздушной тревоги.

По данным Воздушных сил ВСУ, в Запорожской, Днепропетровской и Донецкой областях угроза применения россиянами баллистического вооружения. Запорожские Telegram-каналы после сообщений о звуках взрывов начали писать о дыме, который можно увидеть из различных районов областного центра.

Согласно предварительным данным, россияне могли применить для удара по городу баллистическую ракету "Искандер". В Запорожской ОВА также сообщали о ракетной опасности и для города, и для области.

18:52 — "отбой угрозы применения баллистического вооружения", — ВС ВСУ.

Обновлено 18:50: местные паблики пишут о еще одном взрыве.

Стоит отметить, что Запорожье атакуют уже второй раз за 12 сентября. До этого звук прозвучал в первой половине дня. Его слышал весь город, но оказалось, что удар был по Запорожскому району. В ОВА тогда сообщили, что удар пришелся по "открытой местности".

Напомним, что один из самых серьезных обстрелов за последнее время произошел в августе. Тогда оккупанты ударили по отелю в центре города.

Также мы сообщали об ударе 7 сентября. Взрыв в городе раздался во время воздушной тревоги.