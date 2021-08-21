В чем заключается смертельная опасность консервированных продуктов

В консервах может таиться смертельная опасность - ботулизм.

Сейчас отличное время для домашних заготовок на зиму. У многих уже готовы грибные и овощные консервы, а кто-то законсервировал или засолил рыбу, мясо. Но именно в консервах может таиться такая смертельная опасность, как ботулизм.

Чаще всего причиной ботулизма становятся продукты домашнего изготовления, однако, регистрируются случаи после употребления продуктов промышленного производства, когда нарушается технология заготовки, переработки или хранения продукта.

Возбудитель ботулизма — споры Clostridium botulinum, может притаиться в консервах, особенно неплотно закрытых или домашнего производства. Они могут стать бактериями, выделить ботулинистичний токсин, и отравить им человека, который те консервы съел. Чтобы это предотвратить, банки закрывают невредимыми крышками, и затем стерилизуют кипячением банок на водяной бане, но полностью уничтожить споры ботулизма с помощью высокой температуры невозможно.

Первые симптомы заболевания чаще всего возникают через 12-24 часа после употребления зараженной пищи. Что тяжелее заболевание, то короче инкубационный период. К симптомам ботулизма входят: сильно выраженная сухость во рту; утомляемость, мышечная слабость; головокружение; тошнота, рвота, ослабление стула; поражения мышц шеи и конечностей.

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При малейшем подозрении на ботулизм необходимо немедленно обратиться к врачу. Госпитализация обязательна, независимо от тяжести течения болезни.

Также стоит помнить об опасности для организма ароматизаторов, усилителей вкуса, красителей и других вредных химических компонентов консервированных продуктов промышленного производства.

Распознать ботулизм не так просто. Даже вкус и запах не выдаст отравленную консервацию. Но все же есть основные признаки, по которым можно определить ботулизм в консервах.

вздутая крышка;

помутнение в банке;

пузырьки;

плесень.

Стоит обращать внимание также на пену под крышкой.