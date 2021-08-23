Мази и "волшебные" инъекции не помогут: 3 рабочих способа, как увеличить половой член (18+)

Способы есть, но результат вам может не понравиться.

Если вам кажется, что ваш орган маленький, — вероятнее всего, вам просто кажется. Большинство мужчин склонны думать, что "нормальный пенис" — это нечто большое, и недооценивают собственный. Несмотря на это, размер мужского достоинства сильно волновал людей во все времена. В этом материале расскажем, какие есть способы по увеличению пениса, а также, почему некоторые из них просто бесполезны.

О способах увеличения члена рассказала секс-блогер Ксения Фомина, известная под ником "Взрослый Контент" в Twitter.

Какие способы увеличения члена можно отнести к самым популярным?

хирургическое вмешательство;

использование вакуумной помпы;

применение экстендера;

специальные крема и мази;

инъекции под кожу.

Хирургическое вмешательство подразумевает разрезание поддерживающей связки полового члена и последующее вытягивание наружу его внутренней части, чтобы нарастить длину. Такую операцию называют лигаментотомия — она дорогостоящая и позволяет прибавить в среднем ~ 2 см к длине члена. Помпа позволяет добиться быстрого результата — член вставляется в полость, из которой откачивается кислород. В результате вакуумного воздействия кровь приливает к стволу и головке: они набухают, визуально немного увеличиваясь. К исходным габаритам член вернется где-то через полчаса. Экстендер — это такая специальная конструкция, которая вытягивает член при помощи механического воздействия. Нужно надеть ее сверху, зафиксировать и носить постоянно в течение дня. Результат как с операцией — к длине прибавится ~ 2 см, при условии постоянного ношения по 4-5 часов.

Специальных кремов и мазей для увеличения члена огромное количество — но эффективность ни одного из этих средств до сих пор не была доказана. Часто их рекомендуют применять совместно с помпой или экстердером, но на итоговый результат они никак не повлияют.

Инъекции тоже можно отнести к хирургическому вмешательству — но в последнее время врачи всё чаще стали сталкиваться с тяжелыми осложнениями после введения непонятных растворов под кожу самостоятельно. Проще говоря, мужчины в домашних условиях пытаются увеличить свое достоинство вкалывая в него, например, вазелин или другие совершенно не предназначенные для этого жидкости.

За операцию придется заплатить вплоть до 50$ тыс. (более 1 млн гривен), при этом врачи не могут гарантировать отсутствия неожиданных осложнений. Также с помпой и экстендером — слишком частое их использование чревато растяжениями, разрывами и другими очень неприятными травмами.

По словам Фоминой, ранее было доказано, что такие процедуры не приносят мужчинам удовлетворения — чаще всего они остаются недовольны полученным результатом.

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