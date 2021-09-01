Помогает процессу похудения и не только: Марина Боржемская порассуждала о важности сна

Тренер Марина Боржемская рассказала о пользе полноценного сна для здоровья.

Известный украинский фитнес-тренер и эксперт по питанию Марина Боржемская, которая ранее назвала самые неблагоприятные сочетания продуктов, продолжает проводить различные ликбезы на тему здоровья, похудения и правильного питания для своих подписчиков.

На своей странице в Инстаграме Боржемская порассуждала на тему важности полноценного сна для здоровья. Тренер отмечает, что полноценный сон укрепляет память и улучшает когнитивные функции, снимает напряжение, дает возможность разгрузится психике, снижает уровень стресса, а также помогает выведению токсинов и выработке меланина.

Итого, чтобы восполнить здоровье и восстановится, человеку нужен 8-часовой цикл сна, самой важной частью которого является глубокий сон. Именно на этой стадии организм восстанавливается и перезаряжается.

Также, Марина Боржемская отмечает, что те люди, которые плохо или мало спят, больше переедают в течение дня, что способствует набору лишних килограммов. Именно поэтому очень важно вовремя ложиться спать и полноценно отдыхать.

Ранее, "Телеграф" писал, что психолог Александра Зинькова поделилась своими методами, как можно наладить сон.